Santera del polémico video de Aleska Génesis rompió el silencio: “Sí, no lo voy a negar, ella me contrató”

Como sacado de un guion de telenovela, la historia que lleva toda la semana en la mira de los medios y que sigue siendo tendencia en las redes sociales, continúa trayendo nuevos y más polémicos capítulos. Si a alguien todavía no le quedaba clara la participación de la modelo Aleska Génesis , en el video en el que aparece pactando un “trabajo” para el cantante Nicky Jam con una asesora de santería, pues ahora no quedan dudas, la misma trabajadora del espiritismo ha corroborado su participación.

Fue por medio de una grabación, que la mujer con la que Aleska Génesis mantiene una conversación, decidió romper el silencio y contar su verdad, debido a que luego de la filtración de las controversiales imágenes, ha surgido más de una cuenta en redes sociales, queriendo hacerse pasar por ella, e inclusive anunciando el costo de sus trabajos.

“Hola me quiero dirigir a todos los televidentes ya que me estoy viendo envuelta en una situación, les quiero aclarar, que sí, no lo voy a negar, Génesis Aleska me contrató para hacerle unas consultas y para montar unos trabajos, pero les quiero dejar claro que esa cuenta que anda rodando de que la Negra Francisca, de que cobro esto, de que cobro aquello, esa es una cuenta falsa, si me dedico al espiritismo, yo pienso que eso no es nada malo, cada quien tiene sus tipos de creencias y cada quien es libre de albedrío, cada quien tiene su propia religión, creo que no es nada malo, muchas personas lo hacen, muchas personas lo practican”, inició diciendo la mujer, quien no reveló su nombre.

Asimismo, siguiendo con su relato, la trabajadora del espiritismo develó como habría llegado la modelo venezolana a dar con ella y dijo ”ella me contrató, ella tuvo mi número de teléfono por una amiga de México, ya que pues son amigas no sé y ella me contactó y le hice la serie de consultas, si le hice una serie de trabajos, pero les voy a dejar claro no se dejen influenciar por ninguna cuenta, ya que no tengo cuenta de Instagram, no tengo cuenta de face, si han creado, pues la han creado falsas”.