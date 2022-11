Bárbara de Regil es ejemplo de superación: el padre de su hija le fue infiel con su mejor amiga

Para cualquier mujer es muy difícil superar la infidelidad de una pareja con la mejor amiga y si eres adolescente y a punto de tener un bebé es aun más fuerte. Esto le pasó a la actriz mexicana, Bárbara de Regil, quien se levantó de las cenizas tras pasar ese duro proceso.

La protagonista de la serie Rosario Tijeras contó a las cámaras del programa De Primera Mano, cómo logró superar, a tan corta edad, la traición del padre de su hija y la de su mejor amiga.

“No es nada lo que yo he vivido. Uno siempre tiene que volver a creer en la vida. Si alguien te decepciona fue esa persona, no el mundo”, dijo la actriz.

“No era un alma buena”

la influencer y fitness coach más reconocida de Latinoamérica, asegura que de lo malo y lo bueno siempre hay un aprendizaje, y que las mujeres por pasar por una situación difícil en el amor, no tienen porque dejar de vivir o darse una segunda oportunidad.

“Tienes que volver a enamorarte y enamórate y déjate ir y ama con toda tu alma. Y si te ponen el cuerno, si te dejan, ya sufres en su momento”.

Considera que quien era su mejor amiga “no era un alma buena” y que le tocó entenderlo con ese tremendo golpe que le dio la vida, reseñó el portal Debate.

“Hay almas buenas o almas cabronas. Y a mí me tocó una amiga que no era amiga, que era una mujer que no pensó”, puntualizó.

“Cuando no piensas en las consecuencias es cuando agredes, cuando buls, no te importa, a veces la gente critica por redes y no piensa lo que puede ocasionarle a esa persona, una vez que piensas en las consecuencias te frenas”, agregó.

Mi hija lo sabe todo

Habló de su hija Mar Alexa y dijo que ella está muy clara en lo que sucedió con su padre biológico desde los 3 años.

“Mi hija está súper con los pies en la tierra, tiene un papá maravilloso, Fer es un hombre espectacular con ella, cuando algo no te hace falta no preguntas, yo creo. Cuando algo no te falta, no lo sientes, claro que sabe la historia desde que tiene tres años”, compartió.