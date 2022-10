Matthew Perry revela que la adicción le quitó un gran amor en su vida “Podría haber sido un buen padre”

“Friends” tiene un lugar seguro entre las series más importantes y queridas de la historia de la televisión, pero como todo en el mundo tuvo sus altos y bajos, especialmente con una de sus actores, Matthew Perry. El actor tuvo que lidiar con problemas de adicción a lo largo de la serie y recientemente ha hablado al respecto revelando la cantidad millonaria que se gastó en rehabilitación.

El nacido en Williamstown, Massachusetts habló recientemente con el prestigioso periódico The New York Times y dio detalles sobre lo que fue su extensa y complicada lucha con la adicción, la cual él mismo ha llegado a asegurar en varias ocasiones que fue “cercana a la muerte”, sus declaraciones no han dejado a nadie indiferente, pues son sumamente fuertes.

Matthew Perry y su extensa y costosa lucha contra la adicción mientras grababa “Friends”

A sus 53 años, Perry supo ganarse los corazones de muchos en todo el mundo por su papel como Chandler, pero fueron sus problemas con las sustancias lo que lo mantuvieron al margen de tener una carrera aún más grande y prestigiosa afirmando que la vida de adicto es “toda matemáticas”

“Me siento solo” aclaró bromeando Perry durante la entrevista, quien aseguró haber tomado vodka por cuartos, Vicodin, Xanax y OxyContin, “Fingiría lesiones en la espalda. Fingiría dolores de cabeza por migraña. Tenía ocho médicos a la vez” añadió el actor, quien dice haber lidiado con ello desde muy joven cuando comenzó con el alcohol.

“Probablemente he gastado $9 millones o algo así tratando de estar sobrio” afirmó Perry, quien estuvo cerca de morir a los 49 años pues en sus propias palabras “Me despertaba y tenía que tomar 55 Vicodin ese día y averiguar cómo hacerlo”.

Lo que la adicción le quitó a Matthew Perry

“Podría haber sido un buen padre” recalcó el actor, quien hablará sobre su lucha como esta la mantuvo alejado de poder formar una familia en una autobiografía que se publicará próximamente, donde además dará más detalles sobre su paso por la exitosa serie.

Para concluir, Perry dijo “Ciertamente no era un fiestero; Solo quería sentarme en mi sofá, tomar cinco Vicodin y ver una película. Eso fue el cielo para mí. Ya no lo es” y aseguró que hasta el momento ha estado sobrio por 18 meses y lo calificó como “todavía un proceso diario de mejora”.