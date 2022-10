“¿No era evidencia suficiente?”: la acción más negligente por parte de la Policía Nacional en el caso María Belén Bernal

Hoy se cumplen 37 días del femicidio de María Belén Bernal. La mujer de 34 años fue asesinada en los interiores de la Escuela Superior de la Policía Nacional. Pero además, hay hechos adentro de la investigación que no son claros. Según la defensa de la familia de Bernal, en una revisión rigurosa del expediente, se pudo encontrar la acción más negligente por parte de la Policía en el proceso.

“Si yo tengo ya los indicios suficientes, a más de la sospecha porque ellos ya tenían los videos de que María Belén Bernal ingresó a la institución y no volvió a salir. A parte de eso tenían las pertenencias de María Belén Bernal debajo de la gradas de el ‘Castillo de Grayskull’, a parte de eso, o como se diría vulgarmente, la cereza del pastel, abre la DINASED la habitación de Cáceres con el uniformado allí, encuentran todo desordenado y se le da la vuelta al colchón, encuentran las máculas de color marrón que todo el mundo sabe que es sangre” , señaló el Dr. Galo Quiñónez, abogado de la familia de Bernal.

De igual forma agregó: “Y Cáceres, claro, se pone más pilas que estas personas preparadas y les dice, en su función de teniente, ‘haber me salen de aquí por favor’. Porque no se puede entender que los policías de DINASED que ya viendo una escena del crimen, porque si encuentro sangre, no se necesita ser policía para saber que si encuentro sangre algo pasó. Yo no me dejo sacar”.

"Hay dos posibles donde podría estar de Germán Cáceres"./ Policía Nacional

“¿No era evidencia suficiente? Claro que sí. Esa evidencia se debió haber dado a conocer a tiempo a la Fiscalía General del Estado para que tome las medidas respectivas sobre Cáceres que posteriormente ya se lo tuvo en versiones y en una retención por ocho horas”, finalizó el abogado.

En cambio el Dr. Jesús López calificó esta acción de la siguiente manera: “esto de aquí es negligencia porque yo no quiero decir encubrimiento, pero sí es negligencia de la Policía Nacional. Por eso es que no se llegó a la pronta detención de Germán Cáceres”.

¿Qué se conoce después de esto?

Posterior a a las declaraciones que Cáceres brindó en la Fiscalía y estar retenido por ocho horas, el uniformado emprendió en una huída para evitar ser procesado como autor del femicidio de María Belén Bernal.