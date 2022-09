¿Balenciaga con nuevo diseño? Viralizan imagen de Justin Bieber luciendo sandalias de botellas plásticas

Una imagen de Justin Bieber luciendo unas sandalias hechas de botellas de plástico se ha viralizado en las redes sociales, porque llevan el sello de la marca Balenciaga. Muchos usuarios al verla empezaron a preguntarse si se trataba de un nuevo diseño controversial.

Sin embargo, resulto ser un montaje de la cuenta @neondazer, que es un creador de contenido digital que se dedica a publicar ideas de diseño disruptivas. Entre las que destacan el casco inspirado en el par Ueezy Foam Runner.

“La metaironía y el metamodernismo son los mejores amigos de la moda moderna, chicos. Supongo que este concepto es meta-irónico hacia Balenciaga… Cuando me llegó esta idea, pensé: ‘¡Tan jodidamente divertido! Pero… No me sorprendería si Balenciaga hiciera algo así de verdad’. Lanzaron pendientes hechos de cordones, destruyeron sneakers, una camisa con excremento de pájaros. ¡así que estas zapatillas de botella encajan perfectamente!”, dijo el creador de contenido en la publicación.