Alexandra Balarezo asegura que sufrió abusos de Hernán del Pozo: ¿Quién dice la verdad?

En el programa peruano ‘Amor y fuego’, entrevistaron a Alexandra Balarezo, ex participante de ‘El Poder del Amor 2′ y que salió de Turquía enamorada y de novia con el ecuatoriano Hernán del Pozo.

Sin embargo, la primera semana de septiembre de 2022, salió a la luz que la pareja había terminado. Alexandra confirmó la noticia al programa de farándula en Perú y sus declaraciones se han vuelto tendencia ya que, asegura que Hernán del Pozo la agredió psicológicamente.

View this post on Instagram

Así mismo aseguró que ella no era perfecta en la relación y, en algunos momentos también perdió la paciencia, pero “Tiene un lado súper bueno y luego un día se molesta y empiezan los insultos”.

Balarezo explicó que terminaron la relación por mensaje, Hernán le escribió mientras ella estaba en una sesión de fotos en Perú. La joven asegura que le dio su móvil a una compañera para obligarse a no responderle “por salud mental”.

Los presentadores del programa expresaron que sienten a Alexandra muy afectada por la situación y que sigue justificando las agresiones del ecuatoriano. Según recordaron Hernán del Pozo llegó a empujar a Alexandra cuando aún estaban en el reality en Turquía y, en ese momento, justificaron diciendo que todo era parte del show.

Luego de conocerse las declaraciones de Alexandra, el ecuatoriana publicó en sus redes un mensaje donde insultaba a los presentadores del programa ‘Amor y Fuego’ y, asegurando que nunca cometió abusos contra Alexandra Balarezo.

“Este programa basura ‘Amor y Fuego’ se dedica a hablar cualquier pendejada de las personas. O hablas o te amenazan sacando mensajes de voz. A los dos presentadores, no les tengo miedo, estoy aquí dando la cara. Como cualquier relación, siempre van a haber discusiones, peleas, lo que sea. Pero tú, amigo o amiga, no tienes el derecho de hablar mal de mí”, indicó en Instagram.

Aunque sus declaraciones no han sido emitidas en su totalidad, el joven empresario enfureció con el programa de Willax TV por transmitir los audios de su novia. Además, aseguró que su relación amorosa solo está atravesando por un mal momento.

View this post on Instagram

“Los dos me valen trozo, no me importan. Si quieren sacar contenido en su programa basura, sáquenlo. En una de esas me hago más famoso, cheverísimo. Me da asco su programa, lo que mier** sea. Estos programas huev** te pagan para ‘ser alguien en la vida’. ¿Tú quién eres? Yo tengo mi negocio, mi trabajo me da más billete como para que te rebajes tanto”, expresó indignado.