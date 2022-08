Shakira y Piqué aún conservan recuerdos en medio de polémicas: Usuarios critican publicaciones

Quien no conozca su historia y explore sus redes sociales, podría decir que se trata de una pareja que no suele darle mucha importancia a las redes sociales, sin embargo, la película detrás de esta ruptura pica y se extiende, lo que sorprende, es que la ex pareja se niega a decir adiós a sus antiguos momentos juntos.

En una revisión rápida a sus redes sociales, saltan a la vista post de temporadas muy importantes, tales como el día de los enamorados, navidad, épocas familiares juntos... Publicaciones que hacen ruido entre sus seguidores, pues, la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué se encuentran envueltos en una polémica contundente desde su separación.

Polémicas de Shakira y Piqué

La ex pareja se encuentra envuelta en un remolino de agravantes, por un lado están sus hijos, por los cuales aún no llegan a un acuerdo de custodia, por otro esta el nuevo amor del español, Clara Chía Martí, que se ha llevado el protagonismo de la historia en todos los medios y que de acuerdo a fuentes allegadas a la colombiana, la noticia ha mantenido a Shakira sumida en “estrés y tristeza”.

Pese a eso, la ex pareja sigue atesorando publicaciones de momentos en que alguna vez fueron felices, aunque para unos es un acto digno de reconocimiento, para otros es algo que resulta inconcebible, así lo han dejado a ver sus seguidores en los post que aún comparten como parte de su antigua relación.

“Shakira el no merece que dejes su foto, esta bien que lo respetes como el padre de tus hijos pero no como hombre y persona. Que los recuerdos felices vividos queden en el fondo de tu corazón, ahora borrón y a vivir una nueva vida junto a tus hijos. Eres joven y hermosa y mereces ser feliz y respetada como mujer”, es uno de los comentarios que se observa en las publicaciones de Shakira con el astro del Barcelona.

Cabe rescatar, que para Piqué no son mucho los mensajes que sobresalen en apoyo: “Le quedó muy grande Shakira (oro) por eso se metió con una mocosa (piedra barata) igual que de insignificante como pique!!@shakira tú y tus hijos son mejores . Yo que tú le quitó todo para que se arrume en las miserias que tiene la amante”, rescata una de las lluvias de opiniones en su publicación con la barranquillera.

Hasta el momento, Piqué no ha realizado ninguna declaración oficial con relación a su nueva pareja, Clara Chía Martí, sin embargo, lo que salta a la vista no necesita anteojos. el futbolista ha demostrado que ya no le interesa esconder a su novia. ¿Por qué la ex pareja aún no borra estas publicaciones? es la interrogante que le surge a más de uno.