Thalía recordó el icónico momento que vivió junto a Olivia Newton John

Luego de conocerse la muerte de Olivia Newton John, el mundo del espectáculo se pronunció lamentando su pérdida y Thalía no se quedó atrás. La mexicana compartió en sus redes sociales un icónico momento que tuvo con la famosa y que nadie conocía.

La inolvidable protagonista del film musical Grease falleció el pasado lunes 8 de agosto de 2022 anunció su esposo, John Easterling, tras luchar por 30 años con el cáncer de mama.

“Olivia inspiró a millones de jovencitas alrededor del planeta con su voz de terciopelo, su imagen siempre en una línea sutil entre la niña buena y la mujer sensual”, dijo la cantante.

Thalía y su momento inolvidable junto a Olivia Newton John

Thalía se llenó de nostalgia al recordar el día en el que cantó junto a su ídola de la infancia, uno de los temas más populares a finales de los 70.

En un audiovisual se puede ver a Olivia rodeada de un grupo de mujeres cantante Summer Nights tema de la película Grease y entre ellas se encontraba la intérprete protagonista de Marimar.

“Gracias @soniayogi por este video que me enviaste! Uno de los mejores recuerdos que tengo, no solo porque conocí a mi ídolo de la infancia, sino también porque canté con ella y contigo Sonia, sus mayores fans. ¡Una amiga entrañable me mandó este vídeo! Ella y yo súper fanáticas de Olivia, ¡que muy generosamente nos subió a su escenario a cantar #summernights con ella! 😭❤️🥰 También comparto un poco de mi historia personal con Sandy, Grease/ Vaselina y algunos momentos hermosos de la vida”, escribió junto a su publicación.

Los fans de la mexicana se mostraron emocionados por tan hermosos momento, pues nadie sabia que había conocido a Olivia Newton John.

“Que honor que la hayas conocido”, “No conocíamos este vídeo”, “Esto es muy lindo gracias por compartir cuantas no hubiésemos querido estar en ese escenario”, “Wow, @thalia nunca deja de sorprendernos. Todas las que se tiene guardadas”, comentaron.