“No eres una mujer decente”: Adamari López se ganó fuertes críticas por este video

Después de sus vacaciones por Europa, Adamari López regresó a la rutina con todo y eso incluye crear contenido en sus redes sociales personales, donde se ha suscitado su última polémica.

La boricua acostumbra a crear videos divertidos en los que hace sketchs sobre situaciones de la vida cotidiana, como los problemas de pareja o hacerle frente a una amante, pero su última pieza dejó a más de uno con la boca abierta.

El video por el que están criticando duramente a Adamari López

En la grabación, aparece la famosa de 51 años mirando a la cámara y dándole el visto bueno al poliamor, es decir, esas relaciones amorosas y sexuales entre más de dos personas.

“Si tú eres feliz con una pareja, ¡imagínate con tres!”, dice en este divertido video al estilo TikTok. “Tienes que pensar en grande, amore, te falta visión, te falta calle, te noto lento”, prosiguió riéndose de manera provocativa.

Tal como apunta People, rápidamente sus seguidores arrojaron opiniones encontradas, entre los que afirman que evidentemente solo se trataba de una broma para desatar algunas risas y los que la critican por transmitir ese mensaje que catalogaron de “inapropiado” e “indecente”.

“Andar con 3 no representa a una buena mujer, eso en mi país se llama prostituta”, “Ay, no des esos mensajes ni en relajo”, “Si no pudiste con uno, menos con tres”, “No eres una mujer decente diciendo estas cosas”, “Andas alborotada”, “¿Y la iglesia?”; fueron parte de los comentarios en la actualización.

De momento, suma más de 150 mil reproducciones y miles de ‘me gusta’ de su público que consume a diario el contenido de Adamari López, quien no salió a defenderse de los malos mensajes.