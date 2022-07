El viaje que habría puesto fin a la relación entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo

Al iniciar la semana el mundo del entretenimiento se vio sorprendido por el fin de la relación entre Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos. Los actores colombianos, a su manera, extendieron mensajes que confirmaban la ruptura de 13 años de “amor”.

Aunque existen varias especulaciones del fin de su relación, todo apunta que la conclusión del matrimonio fue de la mano del empresario bogotano. El hecho ocurrió después de dar un viaje espiritual a Argentina.

Según reporta el portal Ella, Caicedo apenas regresó a Miami de su estancia en Sudamerica y decidió decir adiós a Carmen. El mismo medio digital añade que una supuesta infidelidad sería la causa, la cual fue cometida por el actor de la telenovela El Señor de los Cielos.

Aunque las causas no son aún precisas, no se espera nuevas declaraciones ya que la misma estrella de Sin Senos No Hay Paraíso pidió cautela a los medios de comunicación y respetar esta nueva etapa de su vida. Sin duda, será un duro proceso para la ahora expareja que pasó 13 años juntos.

Declaraciones de Carmen

“Tomamos la decisión de separarnos después de 13 años de relación, y después de hablarlo y meditarlo muchísimo entendimos que es momento de tomar caminos diferentes”, dijo Villalobos y añadió que “Lo más importante para mi es que prime su felicidad”.

Agradeció el apoyo de los medios y advirtió que: “Éstas serán las únicas declaraciones que daré”. Entonces pidió respeto y espacio en este “nuevo capítulo de mi historia”.

Por su parte, Caicedo se limitó a señalarle en sus historias que “vuele alto”. Con ello, la relación ha puesto punto final a uno de los romances más sólidos de la palestra del entretenimiento en la región.