Ana de Armas habla de su “horrible” experiencia como novia de Ben Affleck

La actriz Ana de Armas recientemente reveló detalles de su relación con Ben Affleck. De acuerdo con la cubana, su experiencia fue “horrible” al grado que la orilló a dejar Los Ángeles tras siete años de vivir ahí.

Ana de Armas habla de la razón por la cual terminó con Ben Affleck

En una entrevista para Elle, la famosa fue cuestionada sobre su relación con Ben Affleck, que terminó en 2021. La respuesta de Ana sorprendió al público, pues afirmó que había sido una muy mala experiencia y dio las razones.

Armas le dijo a la publicación que los paparazzi y la atención de los medios que recibió por el romance fueron “horribles”.

“Esa es una de las razones por las que me fui de Los Ángeles”

Ana de Armas, dijo que había visto cómo otros famosos sufrían el acoso de los medios, pero nunca lo había vivido hasta que comenzó una relación con Ben Affleck.

“Pasar por eso confirmó mis pensamientos sobre: ‘Este no es el lugar para mí’. Se volvió un poco demasiado. No hay escapatoria. No hay salida”

Aunque la pareja parecía tener una relación sólida y Ana incluso conoció a Jennifer Garner. En agosto de 2020 fue visto mudándose a su casa, pero después de pasar las vacaciones juntos, cancelaron sus planes de vivir juntos.

Finalmente decidió irse de Los Ángeles para cuidar su salud mental.

“Siempre se tiene la sensación de algo que no se tiene, algo que falta. Es una ciudad que te mantiene ansioso... Pasar por eso me confirmó mis pensamientos sobre: ‘Este no es el lugar para mí’”

Esta decisión sería la razón por la cual su relación con Affleck terminó, pues ella deseaba mudarse, pero Ben tenía que quedarse en la ciudad para estar cerca de sus hijos.

Al momento de su ruptura, People informó:

“Esto es algo que fue mutuo y algo que es completamente amistoso. Están en diferentes puntos de sus vidas; hay un profundo amor y respeto ahí”

Tras su ruptura Ana cambió su vida de manera radical.

“Eliminé Twitter hace años. Apenas he estado en Instagram durante casi un año”.

Ahora Ana vive en Nueva York en un departamento con su novio, el ejecutivo de Tinder, Paul Boukadakis. A diferencia de su relación con Ben, esta vez Ana la ha mantenido muy privada y casi no son captados juntos.

Por su parte, Ben Affleck está comprometido con Jennifer Lopez por segunda vez, la pareja vive junta en Los Ángeles con los hijos de la cantante y han sido captados en paseos con ambas familias.

Affleck tiene tres hijos con su ex esposa, Jennifer Garner: Violet, Seraphina y Samuel, quienes llevan una muy buena relación con Jennifer y sus hijos, pues mantienen una amistad desde hace varios años.