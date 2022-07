Nunca te rindas: joven que perdió sus brazos y pierna triunfa en el modelaje y da lección de superación

La ecuatoriana Victoria Denisse Salcedo es un gran ejemplo de superación y optimismo, pues cuando era pequeña perdió una pierna y los dos brazos, y ahora triunfa en el modelaje .

Victoria tocó un cable de alta tensión con un metal cuando tenía 6 años, y lamentablemente perdió tres de sus extremidades.

Esto es algo que derrumbaría a cualquiera, y la limitaría, pero ella siguió adelante, aprendió a amarse y valorarse, y ahora, a sus 26 años triunfa.

La joven usa una prótesis en la pierna, y come, escribe, y envía mensajes por celular con el pie derecho, dejando claro que los límites solo están en tu mente.

La historia de superación de joven modelo sin brazos ni pierna

Victoria soñaba con ser modelo y a sus 19 años comenzó a participar en concursos de belleza, incursionando en el certamen Miss Ecuador.

Aunque no ganó, sí logró sus objetivos, dejó huella en el concurso, y les demostró a todos, y a sí misma que la belleza no solo consiste en tener un cuerpo definido y tonificado, sino en cómo te sientes y cómo te muestras al mundo.

Actualmente, la joven triunfa en el modelaje y es toda una influencer en las redes sociales, donde tiene más de 170 mil seguidores, sorprendiendo a todos y llenándonos de valor e inspiración.

“El modelaje es importante para mí porque me llena de pasión y uno tiene que seguir sus pasiones. En 2021 participé en el certamen de Miss Ecuador. No fui allí para que me aceptaran. Fui allí para representar a mi país, para representarme a mí misma como mujer, como otra forma de belleza”, dijo la joven en una entrevista.

Victoria demuestra que lo más importante es salir adelante, echarle ganas a la vida, y hacer un cambio en el mundo, sin dejar que los problemas o dificultades te limiten.

Muchas veces nos quejamos por cosas mínimas de la vida, sin darnos cuenta que somos bendecidas por lo que tenemos, y valorar lo positivo de nuestras vidas.