Bradley Cooper reveló que fue un famoso director que se burló de él por sus múltiples nominaciones al Oscar

Recientemente, Bradley Cooper fue invitado al podcast “SmartLess”, conducido por los reconocidos actores, Jason Batemen, Will Arnes y Sean Hayes, donde reveló grandes detalles de su vida, como su adicción a la cocaína en el 2004.

Recordó que en esa época estaba pasando por una temporada muy oscura de su vida, tenía la autoestima por el piso debido a su salida de la serie “Alias”, y entonces se refugió en las drogas y el alcohol.

Dijo que gracias a Will Arnes, que un día pasó por su casa ya muy tarde y notó que no había sacado a sus perros para que hicieran sus necesidades, por lo que le aviso que lo hiciera, fue cuando cayó en cuenta de lo mal que estaba.

“Cuando Will me dijo eso, nunca lo olvidaré... Cambió toda mi vida. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que tenía un problema con las drogas y el alcohol”, expresó el actor.

Pero además confesó que cuando recibió 3 nominaciones al Óscar por “A Star is Born”, durante uno de los festejos en esa temporada de premios, vivió un momento incómodo cuando un famoso director cuestionó y se mofó de las siete nominaciones al Óscar que había conseguido a lo largo de su carrera.

El director se burló de él cuando se le unió una amiga que es también es una actriz famosa y dijo: “¿En qué clase de mundo vivimos donde tú ya tienes siete nominaciones y ella solo tres?”

“Yo me quedé cómo, ‘Amigo, ¿por qué eres tan idiota?’”, expresó Bradley Cooper a los anfitriones del podcast. “Nunca olvidaré eso. Que se joda”.