Adamari López se burla de su relación “fallida” y prueba que un divorcio no es el fin del mundo

Adamari López es una de las mujeres más queridas del espectáculo latino por su gran belleza y carisma. No solamente ha enamorado como actriz sino también como conductora y hasta como bailarina.

La puertorriqueña siempre ha tenido una cercanía especial con los fans pues a través de sus redes sociales suele compartir su día a día. Es así como Adamari ha hablado de su proceso para transformar su cuerpo, de los retos que ha enfrentado como mamá de la pequeña Alaïa y también de lo que vivió con sus relaciones pasadas.

Recientemente la llamada “Chaparrita de oro” sorprendió a sus fans con un video en el que se burló de sí misma “por haberse casado”.

“Ustedes me ven muy inteligente y todo pero una vez me casé”, se escucha en el video.

En marzo de 2021, la conductora confesó en entrevista con la presentadora María Celeste Arrarás lo difícil que fue su divorcio del cantante Luis Fonsi y que incluso tuvo que acudir a terapia psicológica.

“Enfrentarme a lo que creía era el amor de mi vida y a un diagnóstico de cáncer para mí fue un golpe durísimo”, aseveró.

Fue en 2004 que la guapa actriz anunció su compromiso con el intérprete de Despacito, quien en ese entonces se había alejado de los escenarios para apoyarla en su batalla contra el cáncer. Por lo mismo, jamás pensó que este le pediría el divorcio poco tiempo después.

Adamari Lopez y Luis Fonsi conformaron una de las parejas más queridas de la farándula.

La conductora ya había revelado en su libro Viviendo que la actitud de Fonsi con ella cambió tras la extirpación de su seno izquierdo a causa del cáncer.

Ada ha tomado con filosofía el hecho de tuvo dos relaciones que no funcionaron y nos ha enseñado que ni una separación ni un divorcio son fáciles pero tampoco son una condena.

Adamari misma dijo que el divorcio fue un suceso que en su momento supuso un golpe “tan o más duro” que el diagnóstico de su enfermedad.

Sin embargo, fue gracias a la terapia y a que conoció a Toni Costa que recordó cómo salir adelante de este amargo episodio. “También tuve que visitar un psicólogo porque todas esas cosas que yo quería guardar para no hablármelas a mí misma y para no enfrentarlas, me estaban afectando”, dijo.

De la relación con Toni Costa nació su hija Alaïa y aunque nunca se casaron, estuvieron diez años juntos. Cuando la conductora anunció que su separación era definitiva, dejó a todos boquiabiertos pero ella dejó claro que fue lo mejor “por su paz mental”.

En una entrevista con la revista People, la también actriz reveló que su decisión había sido por su bienestar pues ya no podía seguir permitiendo lo que estaba viviendo.

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija”, frases que dejaron a varios con el ojo cuadrado (…) Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”.

Adamari López y Toni Costa estuvieron juntos por diez años (ginabellorobledo)

Culparte por lo que no pudo ser es estancarte. Ni Adamari ni nadie tiene que ser responsable de las emociones del otro. No se puede obligar ni retener a quien no quiere quedarse.

Las personas suelen aferrarse a las relaciones en las que ya han invertido tiempo y esfuerzo, pero ¿cuál es el punto de ello si no te hace feliz? Lo mejor es recordar que mereces todo el amor del mundo y que no cualquiera está dispuesto a dártelo.

“Uno no logra avanzar, una tiene que soltar y dejar ese dolor, ese rencor (…) Hay cosas que pasan, que la otra persona tampoco quiere y no hay que obligar. Se deja ir y se abren los brazos a todas las cosas bellas que se pueden recibir de la vida”, expresó en aquella ocasión la conductora.