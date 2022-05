Diseñador del vestido de Marilyn Monroe estalla contra Kim Kardashian por usarlo: “fue un gran error”

Kim Kardashian aún sigue causando polémica luego de usar el vestido de Marilyn Monroe en la MET Gala de este año hace unas semanas.

Y es que no solo generó indignación en los fans de la fallecida actriz, también la MET Gala prohibió usar prendas de valor histórico en las galas futuras, y ahora, el diseñador del famoso vestido se pronunció.

Kim Kardashian con el vestido de Marilyn Monroe, con un valor de 5 millones de dólares #MetGala pic.twitter.com/2Ga3LaAOJZ — Johana (@Johanacarroza03) May 3, 2022

Bob Mackie fue el encargado de diseñar el glamuroso vestido cubierto de cristales para Marilyn Monroe, que usó para cantar “feliz cumpleaños” al presidente John F. Kennedy en 1962.

Diseñador de vestido de Marilyn Monroe expresa su indignación tras usarlo Kim Kardashian

El diseñador rompió el silencio semanas después que Kim Kardashian lo usara en la MET Gala, y se mostró indignado y molesto, alegando que no debió usarlo.

Kim kardashian usando el vestido original de Marilyn Monroe.

Para superar esto hay que revivir a Cleopatra, sacarle lo que tenga puesto y usarlo en la alfombra roja, sino imposible. pic.twitter.com/USlEh3ENOr — Barbie Di Rocco (@barbiedirocco) May 3, 2022

“Creo que fue un gran error. Marilyn era una diosa. Una diosa loca, pero una diosa. Era simplemente fabulosa. Nadie fotografía así. Y fue hecho para ella. Fue diseñado para ella”, dijo el diseñador al medio Entertainment Weekly.

Además, destacó de manera contundente que “nadie más debería ser visto con ese vestido”, refiriéndose a que la integrante del clan nunca debió usarlo.

Kim Kardashian explicó que solo lo usó durante la alfombra roja y luego se lo quitó, y además fue puesto con guantes y mucho cuidado.

Sin embargo, esto ha resultado un irrespeto para muchos, pues consideran que una pieza como esa ya perdió su valor al ser usado por alguien más.

Y es que su valor recaía en que solo había usado por Marilyn Monroe, quien falleció tres meses después de usar el vestido, y ahora que lo llevó otra persona no tiene el mismo valor, e incluso aseguran que “se arruinó”.

Kim Kardashian pudo usar el vestido luego que la franquicia de museos y eventos Ripley’s Believe It or Not! se lo prestara tras comprarlo en una subasta en el 2016 por 4,8 millones de dólares, y no se le permitió hacer ningún ajuste o alteración al vestido, por lo que Kim tuvo que bajar de peso.

“Me siento muy honrada de usar el vestido icónico que usó Marilyn Monroe en 1962 para cantar ‘Feliz cumpleaños’ al presidente John F. Kennedy. ¡Gracias Ripley’s Believe It or Not! por darme la oportunidad de estrenar esta evocadora pieza de la historia de la moda por primera vez desde que la difunta Marilyn Monroe la usó. Estaré eternamente agradecida por este momento”, dijo Kardashian tras la MET Gala.