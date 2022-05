Así ha sido el radical cambio de vida de Will Smith lejos de Jada Pinkett

Will Smith

Han pasado casi dos meses desde el polémico golpe que le dio Will Smith a Chris Rock durante la ceremonia de los premios Oscar pero aún sigue dando mucho de qué hablar.

Will fue castigado con no presentarse en los Oscar durante diez años además de que también trascendió que la plataforma Apple habría retrasado la producción de su próxima película con Smith hasta 2023.

Tras lo sucedido, surgieron muchas historias de lo que pudo desencadenar la reacción del protagonista de “Soy Leyenda” y la mayoría fueron relacionadas con los problemas maritales que ya cargaba con Jada. Sin embargo, el actor mismo se limitó a asegurar que buscaría ayuda para tratar sus arranques de ira.

Will Smith

Y es que en medio de las confesiones de Jada Pinkett sobre su matrimonio con Will, el castigo que recibió por parte de la Academia y su desaparición de los reflectos, fuentes cercanas al actor han revelado cómo está viviendo ahora.

De acuerdo con reportes de Entertainment Tonight hace unas semanas, Will habría viajado a India para registrarse en una clínica de rehabilitación para aprender a manejar la situación desde la espiritualidad.

Aunque poco después, una fuente consultada por US Weekly reveló que el viaje fue una “vacación familiar que ya estaba planeada”.

#Entretenimiento12y2 Will Smith reaparece en La India para meditar tras escándalo con Chris Rock. pic.twitter.com/VODMMd77LL — Sergio/Karina (@12y2) April 27, 2022

El hecho es que Will ha estado alejado de su familia, sobretodo de Jada con lo que se mantienen los rumores de un matrimonio roto.

“Hubo problemas entre ellos durante años, pero ahora apenas se hablan. Las tensiones entre ellos han sido palpables”, afirmaron fuentes a Heat Magazine.

Desde hace unos años, la gente comenzaba a cuestionar el tipo de acuerdo que tenían los actores. Fue en 2021 que hablaron por primera vez de cómo es que viven en una relación abierta, lo cual significa que hay un acuerdo para tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio.

El propio Will detalló cómo, a diferencia de su educación religiosa centrada, Jada se había criado en un entorno más “poco convencional”.

Will Smith Will Smith y Jada se casaron el 31 de diciembre de 1997

Él le preguntó a Jada la razón por la que estaba en contra del matrimonio, a lo que ella respondió: “Simplemente nunca estuve realmente de acuerdo con la construcción. Nunca lo he hecho, todavía no lo estoy. Hasta que la muerte nos separe es real para mí. Son sólo todas las reglas e ideas”. La actriz agregó que otra de las cosas que le molestaban era que ser “esposa” te limita a hacer ciertas cosas.

Además de los cambios en su vida marital, las consecuencias del escándalo se han visto reflejadas en proyectos pasados aunque quizá para bien.

Proyectos como This Joka, The Roku, Fast and Loose y Bad Boys 4 han sido impulsados pues han vuelto a estar en tendencia o en la lista de películas más vistas del momento en diferentes plataformas.

En abril se dio a conocer que el libro de memorias de Will Smith escaló a las listas de éxitos de ventas. “Will”, que se publicó el año pasado, volvió a la lista de USA Today de los 150 libros más vendidos, en el puesto 73, su tercera mejor semana en ventas.

Las memorias debutaron en la lista en el número 3 y permanecieron allí durante 15 semanas.