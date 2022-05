House of the Dragon presenta su nuevo trailer y así reaccionaron las redes sociales

'House of the Dragon'

House of the Dragon, la esperada serie de precuelas de Game of Thrones, lanzó un nuevo trailer y la reacción de los fanáticos de la serie más exitosa de HBO no se hizo esperar en las redes sociales.

La nueva serie está ambientada 200 años antes de los eventos de la serie original y está protagonizada por Paddy Considine (Peaky Blinders) como el rey Viserys Targaryen,Olivia Cooke (Ready Player One) como Alicent Hightower, Emma D’Arcy (Wanderlust) como la princesa Rhaenyra Targaryen, y Matt Smith (Doctor Who) como el príncipe Daemon Targaryen.

House of the Dragon es basada en el libro Fire & Blood del autor George R.R. Martin, y los co-creadores y showrunners Ryan Condal (Colony) y Miguel Sapochnik (Finch).

Listos para el estreno

Aunque ya HBO había lanzado un trailer oficial en octubre, el nuevo clip fue definido como un teaser oficial y es un poco más extenso, cuyo contenido causó conmoción en los seguidores de Game of Thrones y que tienen altas expectativas con su precuela, que será estrenada el próximo 21 de agosto.

“House of Dragon luce increíble”, dijo un seguidor de Twitter. “Como si Game of Thrones nunca se hubiese ido”.

House of the Dragon looks incredible; like Game of Thrones never left. https://t.co/nNNY3rS3AX — The Moonlight Warrior 🌙 (@BlackMajikMan90) May 5, 2022

“Auxilioooo. Aún no termino de procesar el trailer de House of the Dragon”, escribió otro usuario de Twitter.

AUXILIOOOO, AÚN NO TERMINO DE PROCESAR EL TRAILER DE HOUSE OF THE DRAGON pic.twitter.com/KY8uvcUakY — Jon Jaeger Snow Cassano (@caffrey05) May 5, 2022

“House of the Dragon va a ser la mejor serie de todos los tiempos”, twitteó otro seguidor.

HOUSE OF THE DRAGON VAI SER A MAIOR SÉRIE DE TODOS OS TEMPOS pic.twitter.com/BzCTbHKkFs — jurídico ivy ミ☆ (@merasnixx) May 5, 2022

Altas expectativas

Aunque los fanáticos de la serie original tienen altas expectativas, HBO solo espera recobrar parte de la magia de Games of Thrones, que les representó más de mil millones de dólares en ingresos durante su transmisión entre 2011 y 2019, etapa en la que ganaron un total de 57 Premios Emmy, un récord absoluto para una serie de televisión.

La diferencia es que ahora tendrá mayor competencia en el mercado de fantasía e incluso solo 12 días después de su estreno Amazon lanzará El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, aunque contar con el soporte de Games of Thrones será una buena manera de comenzar a través de HBO Max.