Johnny Depp dice que Amber Heard “despreciaba” a uno de sus amigos porque estaba celosa

En medio de la batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard el actor ha confesado el lado más oscuro de su ex esposa y como rechaza algunas de sus amistades por celos.

En su cuarta aparición en el estrado del condado de Fairfax, Virginia, aseguró que la actriz se oponía a su amistad con Paul Bettany, estrella de WandaVision y lo veía como una amenaza por el tiempo que compartían juntos.

“Heard despreciaba a Bettany, principalmente porque nos habíamos hecho muy amigos y para ella, él era una amenaza y me alejaría de ella; con respecto a si yo le estaba prestando atención a Paul Bettany, eso representaba problemas. Causaba todo tipo de disgustos”, dijo mientras sus abogados le preguntaban.

Amber Heard avergonzó a Johnny Depp con la familia de su amigo

Depp relató cómo hizo llorar al menospreciar al hijo de Bettany y su esposa Jennifer Connelly durante un encuentro.

“Él expresó su opinión, y Heard degradó a ese joven hasta el punto de que se echó a llorar y se alejó”, mencionó.

Cuenta que Amber Heard hizo llorar al hijo de Paul.



Johnny le dijo a Amber después de eso: "No siempre tienes la razón, debes aprender a equivocarte y aprender de ello"#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/oAMMwlwh5x — ༒Justice For Johnny Depp༒ (@twiggywitch) April 25, 2022

El protagonista de ‘Piratas del Caribe’ rechazó el comportamiento de Heard y lo calificó como inaceptable por lo que le manifestó que “no tenía ningún derecho”.

“No siempre puedes tener razón. Deberías intentar equivocarte en algún momento, porque podrías aprender algo”, le dijo tras el incómodo momento.

La amistad entre las celebridades ya había sido comentada durante el juicio pues algunos mensajes entre ambos se usaron como evidencias.

En los mismos, la pareja bromeaba sobre quemar y ahogar a Heard.

“¡¡¡Ahoguémosla antes de quemarla!!! Luego me f*llaré su cadáver quemado para asegurarme de que esté muerta”, escribió Depp.

Durante una entrevista con The Independent en diciembre de 2021, Bettany calificó de “vergonzoso” el hecho de que los mensajes se hicieran públicos.

“Y vivimos en un mundo sin contexto. No conocí a Johnny cuando estaba casado con Amber. Lo conocí antes. Pero no habíamos hablado durante años. Durante el matrimonio no los conocí. Así que no estuve presente para nada de eso”, sostuvo a The Times.