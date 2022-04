Catch Point Rights Partners y M3 Music suscriben alianza estratégica sobre repertorios latinos

La empresa de adquisición de derechos musicales Catch Point Rights Partners LP y M3 Music, líder en la gestión de artistas, sellos discográficos y editoras de música independientes de Colombia, han anunciado una relación estratégica para buscar oportunidades de adquisición de catálogos musicales en Colombia, México, Perú, Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina y Brasil.

En virtud del pacto, M3 Music asesorará a Catch Point en la adquisición de catálogos latinos, relacionándose con disqueras, editoras musicales, compositores y artistas que estén explorando opciones de financiación para sus catálogos. Al anunciar el pacto, el cofundador y socio de Catch Point, Richard Conlon, dijo: “Catch Point está muy centrado en las oportunidades de adquirir repertorio latino y mundial como parte de nuestra estrategia global de catálogo. Estamos encantados de trabajar con Cami y su equipo en M3.

Esta relación nos proporciona tanto una guía creativa como profesionales de A&R sobre el terreno en toda América Latina con profundas relaciones con compositores, artistas, sellos y editoras musicales independientes.”

La Presidente y CEO de M3, Camila Saravia, añadió: “El enfoque de Catch Point en proporcionar soluciones de financiación para los propietarios de derechos independientes, artistas y compositores es muy oportuno, ya que la música latina sigue cruzando y ganando popularidad en todo el mundo.

La combinación de Catch Point de experiencia en el negocio de la música y la industria financiera los coloca en una posición única para construir su catálogo latino mientras apoyan a los creadores de música a través de adquisiciones y empresas conjuntas.”

Catch Point adquiere derechos y regalías de artistas, compositores, productores, sellos discográficos, editoras musicales y otros titulares de regalías relacionados con la música.

La cartera de Catch Point incluye intereses en miles de grabaciones sonoras y obras musicales que abarcan múltiples géneros y épocas. La lista incluye ganadores del Grammy, grabaciones con certificación de platino de la RIAA y cientos de canciones que figuran en las listas de Billboard. La empresa ha adquirido intereses en canciones grabadas por artistas como: 5 Seconds of Summer, A$AP Rocky, All Time Low, Avicii, Avril Lavigne, blink-182, Brantley Gilbert, Christina Perri, Counting Crows, Daughtry, Flo Rida, Goldfinger, Good Charlotte, Jason Derulo, Joe Cocker, Korn, New Found Glory, Panic! At The Disco, Sheryl Crow, Tears for Fears, The Used, Yelawolf y muchos más.

M3 Music es una empresa de música que se especializa en el desarrollo del talento musical. Centrada en la gestión de muchos de los actos más trascendentes de América Latina, M3 Music se ha convertido en una de las principales empresas de negocios musicales en América Latina, a través de servicios de management, disquera y edición musical, entre otros. M3 Music cuenta actualmente con una lista de artistas que difieren en estilo. Sin embargo, todos comparten la misma visión de convertirse en artistas globales e influyentes.

La empresa se ha destacado por abrir nuevos mercados para los artistas latinos en los que la música latina era poco común, creando vastas oportunidades para que los artistas originalmente no comerciales sobresalgan y se vuelvan reconocidos y dominantes. Desde la coordinación de giras internacionales hasta la contratación de sus artistas con los principales sellos discográficos, editoriales y agencias de contratación más importantes, M3 Music ha demostrado ser la mente empresarial detrás de muchos artistas latinos de primera línea.

La lista de la empresa incluye a Bomba Estéreo, Santiago Cruz, Mitú, Diamante Eléctrico, Aria Vega, Maki Váez y Monte, y ha trabajado anteriormente con Monsieur Periné, Vicente García, Systema Solar, Superlitio y El Freaky, entre otros.

M3 Music también ha participado activamente en el desarrollo de conferencias sobre el negocio de la música en Colombia, trayendo amuchos de los principales actores del negocio de la música para compartir sus conocimientos del negocio. Además, los ejecutivos de M3 Music han participado como ponentes en importantes conferencias de la industria musical como SXSW, MIDEM, WOMEX, Primavera Pro, BIME Pro, BOmm, Fluvial, Eurosonic, SIMS Summit y Nylon Connect, entre otras.