BTS pierde en los GRAMMY 2022, reacciones de ARMY y memes

ESTOY PENSANDO SERIAMENTE EN QUE LOS CHICOS YA NO ACEPTEN A LOS GRAMMYS . ENIMEN NO TIENE UNO MERECIENDOLO . EN RESUMEN BTS NO DEPENDE DE LOS GRAMMY , LOS GRAMMYS DEPENDEN DE ELLOS . EN FIN LOS ODIO JODANSÉ pic.twitter.com/VxD9cN5C4k