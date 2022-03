Arrestan en Hawái al actor de Flash, Ezra Miller

Se conoció que este pasado domingo el actor Ezra Miller, conocido internacionalmente por interpretar a Barry Allen, mejor conocido como Flash en el Universo Extendido de DC, fue arrestado en Hawái por alterar el orden público. Aquí te contamos los detalles.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la policía local, el actor se encontraba en un bar de karaoke cuando comenzó a “agitarse” y a gritar obscenidades a las personas que se hallaban en el establecimiento. El dueño del bar intentó calmar al actor de Animales Fantásticos varias veces pero este no escuchó la petición y continúo alterando el orden.

En vista de que el actor no acató las solicitudes del dueño, este dio aviso de la situación a la policía a las 11:30 p. m. de aquel domingo, quienes procedieron a llegar a la escena y detener al actor de 29 años.

“El domingo 27 de marzo, a las 23:30 horas, patrulleros de Hilo Sur respondieron a un reporte de desorden público en un bar de la calle Silva. Durante el curso de su investigación, la policía determinó que el hombre, luego identificado como Ezra Miller, se agitó mientras los clientes del bar comenzaban a cantar karaoke. Miller comenzó a gritar obscenidades y en un momento le quitó el micrófono a una mujer de 23 años, cantando karaoke (delito de conducta desordenada) y luego se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos (delito de acoso). El dueño del bar le pidió a Miller que se calmara varias veces sin éxito”, dice el comunicado.

Además, Miller fue arrestado y fichado por dos cargos antes de ser liberado después de pagar una fianza de 500 dólares.

No es el primer incidente problemático de Miller

Esta no es la primera vez que Ezra se ve involucrado en un incidente polémico pues hace algún tiempo, se especuló que podría ser removido de producciones como The Flash y la saga de spin-offs de Harry Potter luego de que se difundiera un clip que lo mostraba ahorcando a una fan en Islandia. Sin embargo, esto no acabo perjudicando al actor.

Miller protagonizará la cinta de DC Films, The Flash, que espera estrenarse el 4 de noviembre de este año, con mucha expectativa por parte de los fans.