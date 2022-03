Nancy Risol audiciona para ser una Bridgerton en Netflix

“La temporada de diamantes ha iniciado y esta vez Nancy Risol se une a las candidatas por el amor de Anthony Bridgerton, y recibirá los consejos de la Reina Charlotte, Lady Bridgerton y Lady Danbury”, se lee en la descripción del video publicado por Netflix Latinoamérica.

La ecuatoriana Nancy Risol apareció en un video de Netflix con un mensaje de empoderamiento y rompiendo con el estereotipo de una “esposa perfecta” que busca uno de los personajes de la quinta temporada de la serie Los Bridgerton.

El video empieza con una introducción sobre ella. “Mi nombre es Nancy Marisol, pero pueden decirme Risol o Ricitos. Soy una creadora de contenido y soy orgullosamente indígena saraguro de Ecuador. Tengo 19 años, pronto 20. Me gusta hacer videos divertidos contando lo que me pasa. Hace poco hice una convocatoria para encontrar el amor de mi vida y recientemente me entere que un tal Antohny, un inglés guapo, también está buscando una novia y pensé que sería bueno conocernos”.

Luego en el video aparecían imágenes de extractos de Bridgerton donde Anthony hace varias preguntas como “Toca algún instrumento”, “bailas”, “sobre los hijos”, “y si una de sus hijas despilfarraran dinero”.

A lo que Nancy respondió son su humor característico, pero también enviando un mensaje que son preguntas absurdas.

“Mejor cambiemos de tema, pregúntame sobre mis metas, ambiciones, que hablo dos idiomas para que lo sepas (...) Sabes que mejor me voy ya me cansé de tus preguntas todas tontas. Y sabes qué, una mujer no está solo para complacer al hombre. Nosotras tenemos muchas ambiciones y contigo guapo ni a comer salchipapas a la esquina”. — Nancy Risol

Nancy Risol (Captura de pantalla)

En su video también aparecen las actrices de la serie apoyándola.

Ruth Gemmel (Violet Bridgenton): “Oh Nancy, no prestes atención a sus preguntas. Si continúa por ese camino, estará solo”.

“Oh Nancy, no prestes atención a sus preguntas. Si continúa por ese camino, estará solo”. Adjoa Andoh (Lady Danbury): “ Solo un tonto haría esas preguntas. Estoy segura que podemos presentarte mejores pretendientes”.

Solo un tonto haría esas preguntas. Estoy segura que podemos presentarte mejores pretendientes”. Golda Rosheuvel (Reina Charlotte): Nancy eres mi diamante especial y te mereces una pareja que valga la pena y un amor verdadero. Tú puedes, Nancy. Esa es la actitud, eres una verdadera reina ¿Quién dirige al mundo? Chicas como tú, Nancy.

“Entonces querido Anthony muchísima suerte para que encuentres a tu “esposa perfecta”. Aquí muchos se pelean por este mujerón” — Nancy Risol

En el video también hay efectos de sonido, cambios de vestuario y efectos especiales.