Daddy Yankee soñaba con ser beisbolista pero construyó una exitosa carrera musical de la que 32 años después se retira

De 45 años de vida, 32 los ha entregado a su carrera musical. Hoy anuncia su retiro con el lanzamiento de su último disco, “Legendaddy”, y su última gira de conciertos, “La última vuelta”. Daddy Yankee, el ‘Big Boss’ le rompió el corazón a millones de fans pero los lleno de mucha ilusión para verlo cantar en los escenarios del mundo una última vez.

Quien diría que Ramón Luis Ayala Rodríguez, nacido en San Juan, Puerto Rico en un humilde y conflictivo barrio soñaba ser un profesional de béisbol y terminó convertido en uno de los exponentes más importantes de la historia de la música urbana. Un claro ejemplo viviente que el destino siempre tiene preparado un plan diferente al planeado.

Daddy Yankee (Twitter)

Su sueño no era ser cantante sino destacar en el mundo del deporte. Aunque su afición por la música llegó cuando tenía 14 años de edad y comenzó a interesarse por la salsa y el rap en español.

Sueño truncado

Yankee crecía en un barrio peligroso de la capital de Puerto Rico. En el lugar ocurrió un trágico accidente que le truncó su sueño de llegar a las grandes ligas de la pelota.

Un enfrentamiento callejero en el que no participaba, una bala perdida quedó incrustada en su fémur, obligándolo a un año de recuperación y cerrando definitivamente sus perspectivas en el béisbol. Afortunadamente, la herida fue atendida a tiempo gracias a un vecino que llegó para ayudarle.

“Yo estaba en medio de una balacera y me cayó una bala en la pierna y también impactó la cadera, no podía caminar, tuve que esconderme debajo de un carro para salvar mi vida y el único que me ayudó fue un adicto, la vida te enseña”, dijo en una entrevista en el programa español ‘El Hormiguero’.

No baila en sus conciertos

De hecho, y por esa razón reveló la triste razón por la cual no baila en sus videos. Si no l intérprete de ‘Gasolina’ le resulta muy incómodo moverse arriba del escenario.

Daddy Yankee cuenta con una prótesis completa de metal. Según dio en esa entrevista, siempre que pasa por los filtros de seguridad en el aeropuerto, suena. De hecho estuvo a punto de perder la pierna en su totalidad “Por misericordia de Dios, me permitió que una pequeña parte de la arteria se quedara, el fluído de sangre en esa pierna es más difícil, pero fluye”.

Una puerta cerrada y un universo abierto

Como ya estaba interesado en la música, arrancó su carrera en el disco “Playero 34″, del productor musical DJ Playero, y donde por primera vez se escuchó la palabra reguetón o reggaeton.

Debido al talento que DJ Playero vio en Daddy Yankee, éste decidió ubicarlo en el principio de sus próximas producciones, o sea, las ediciones de “Playero 35″, “Playero 36″ y “Playero 37″.

Daddy Yankee (Lynne Sladky/AP)

No obstante, las ediciones de “Playero 38″, “Playero 39″ y “Playero 40″ tuvieron las oportunidades de venderse en las tiendas de discos, lo que entonces catapultó más a Daddy Yankee.

El reconocido artista también tuvo la oportunidad de sacar discos propios, siendo los primeros “No Mercy” y “El Cartel de Yankee”.

Llegó el 2004 y ya en solitario, lanzó el álbum “Barrio Fino” el cual lo catapultó a la fama y fue acreedor de los premios GRAMMY latino y Billboard por primera vez en su carrera. En ese álbum se encuentra el tema “Gasolina”, el cual le dió una dimensión mundial a su figura artística.

Daddy Yankee (Wilfredo Lee/AP)

Un año más tarde, Daddy Yankee lanzó “Barrio Fino, En Directo”, que incluyó el sencillo “Gansta Zone” junto a Snoop Dogg, otro legendario rapero estadounidense.

Daddy Yankee continuó lanzando varios discos, entre ellos, “El Cartel: The Big Boss”, “Mundial” y “Prestige”.

En 2006, la revista Time incluyó a Daddy Yankee en su lista de las cien personalidades más influyentes del mundo.

Daddy Yankee y Luis Fonsi (Sergi Alexander/Getty Images)

Y, a pesar de todo el éxito mundial que ya tenía Daddy Yankee en sus manos, a finales del año 2017 lanzó junto al cantautor puertorriqueño Luis Fonsi el vídeo de “Despacito”, uno de los videos musicales más vistos en la historia.

Con datos de EFE