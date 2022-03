Greeicy, estando embarazada, hizo el paso de Anitta

De a poco se acerca el momento que la cantante colombiana, Greeicy Rendón, de a luz. La pareja de Mike Bahía se ha caracterizado por mostrar otra faceta del embarazado: divertida.

Más allá de su formación como madre, la intérprete de Amantes ha comenzado a deslumbrar con su energía a sus millones de seguidores. Con constantes bailes, mientras suma semanas de embarazo, Greeicy se ha ganado la admiración y critica de usuarios.

En un reciente video no tuvo miedo de unirse al challenge de su similar Anitta. El reto consiste en lanzarse al suelo a mover las caderas, en una nueva versión del tradicional twerking.

Con ropa sumamente ligera comenzó a realizar pasos que a más de uno logró impresionar. Féminas indicaron que de llegar a embarazarse les gustaría tener esa vitalidad y destreza

Por otra parte, otros indicaron que que el bebé nacerá bailando y que tendrá esa increíble vitalidad.

Caída

Hace poco días la cantante sufrió una caída en pleno concierto en su estado de gestación.

“Tremendo totazo me di allá (señala el sitio), pero espérate te digo una cosa: ¡Dios! es que Dios es precioso, está arriba, abajo, adelante, atrás, cuidándome. Yo entré a cambiarme: Dios mío ¿qué acaba de pasar?; no entendés cómo mi cuerpo reaccionó… no pasó nada, pero me caí. Los de adelante me vieron ¿sí o no?, estamos en la moda, la moda es caerse, entonces nos caemos”, comentó.

Afortunadamente, la cantante no se vio afectada por el impacto tampoco su hijo. Mike Bahía se sorprendió por el hecho y cuestionó cómo sucedió.