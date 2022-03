¿Cómo empezó el amor de “La Suka” Alejandra Sánchez y Gastón Bustamante que hoy tambalea?

El matrimonio de “La Suka” Alejandra Sánchez y Gastón Bustamante se encuentran en medio de una crisis, al punto de que la exreportera del programa ‘De boca en boca’ aseguró que lo daba por terminado, mientras que el empresario asegura que luchará por su amor. ¿Pero cómo inició su romántica historia?

La pareja contrajo matrimonio en 2019 en la playa de Punta Carnero, cantón Salinas, Provincia de Santa Elena. Ambos tienen dos hijos, el primero, llamado Sebastián, nació en agosto del mismo año de su matrimonio.

En 2020, “La Suka” anunció que esperaba a segundo hijo, a pesar de que se había cuidado estaba emocionada de que las cosas se hayan dado y así se convirtió en madre de dos varones.

Sobre cómo nació el amor, Gastón Bustamante reveló en una entrevista con el portal ‘calientitostv’ que ella fue su ‘crush’ de televisión.

“Ella era la chica de la televisión que a mí me gustaba, creo que todos hemos tenido a alguien que te gusta de la tv y ella era. Me gustaba por cómo es ella y hasta el día de hoy me gusta, me gusta su locura, su espontaneidad, su alegría, lo pujante que es. Y hemos construido muchos cosas bonitas y ojalá no se destruyan”, confesó Bustamante.

Crisis matrimonial

Hoy por hoy, la pareja atraviesa un complicado momento, según se ha dado a conocer, todo m por unas discusiones que hubo entre “La Suka” y el padre de Gastón Bustamante. Por eso, la reportera indicó que “También quiero informarles que iniciaré una acción legal en contra del padre de mi expareja, por varias agresiones verbales en mi contra, dañando mi buen nombre”.

Alejandra Sánchez también aseguró el 17 de marzo que daba por finalizado su matrimonio y que no se pronunciará más al respecto.

Por su parte, Bustamante señaló que no se dará por vencido y luchará por su amor.