Protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ reveló cómo fue que consiguió el papel de “Gaviota”

El remake de ‘Café con aroma de mujer’ ha impactado en varios países, sobre todo porque muestra a una “Gaviota” mucho más audaz, ambiciosa y defensora de sus derechos.

Esto sumado a que Laura Londoño ha sido capaz de sacar adelante este proyecto que ha tenido varias versiones en el mundo entero, le añaden un plus no solo a esta producción, sino también a la carrera de esta actriz que hoy por hoy ha sido una de las más aclamadas, admiradas y queridas por la audiencia, ya que supo mostrar, a través de su personaje, que su pasión es la actuación y que está en pro de defender cada papel y el perfil que éste posea dentro de una trama.

El público ha sido un juez ante ello y por eso han podido evidenciar en pantalla el éxito de esta historia que gracias a Londoño y el increíble elenco se ha convertido en todo un fenómeno similar al que surgió en 1994 cuando Fernando Gaitán le mostraba al mundo su historia original, marcando así un antes y después en los dramáticos.

Laura Londoño revela cómo logró ser protagonista de ‘Café con aroma de mujer’

En recientes declaraciones a los medios, la actriz Laura Londoño dejó atónitos a todos al confesar cómo llegó a formar parte de ‘Café con aroma de mujer’ y es que si bien eran parte de sus deseos, no imaginó que tendría el camino tan fácil sobre todo cuando fue a la audición y luego de ello le dijeron que tenía el papel de la famosa “Gaviota”.

Y es que para ella todo fue obra del destino, ya que a pesar de que esto representaría una muy importante proyección en su carrera, nunca tuvo en mente quedarse con este protagónico tan rápidamente. “Me llamaron para proponerme audicionar para este personaje. Me preguntaron si me interesaba y yo lo primero que dije fue ‘¡obvio, sí!’”, dijo la actriz a los medios y así lo reseñó el portal Antena 3. Luego de eso su vida cambió para bien, pues ella se entregó en cuerpo y alma hasta el punto de que logró cautivar al mundo con su interpretación que para muchos es muy natural, convincente y apasionada.

Pero de igual forma reiteró que el camino no lo tuvo tan fácil, pues ella debió prepararse muy bien para asumir este rol tan complejo y en el que mostraba una versión mejorada de una “Gaviota” enamorada y que además estaba deseosa de lograr sus objetivos profesionales.

Y vaya que lo logró, pues a través de la nueva versión de ‘Café con aroma de mujer’ esta chica ha demostrado que está dispuesta a todo y que lo mejor que sabe hacer es actuar y asumir papeles como el de esta chica luchadora y que desea ver cumplidos sus objetivos siempre y cuando esté acompañada por un grupo de trabajadores artesanales que defienden sus cosechas y su producto final, en este caso el café. Esto es una muestra de que ella atrajo a su vida lo que más deseaba y llegó en el momento justo.