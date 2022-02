Jason Momoa y Lisa Bonet luchan por su amor y se dan una segunda oportunidad

Jason Momoa y Lisa Bonet han decidido darse una segunda oportunidad y luchar por su relación, esto sucede seis semanas tras haber anunciado su separación por medio de redes sociales. Sus fans se mostraron emocionados por la decisión de la pareja.

Jason Momoa y Lisa Bonet se reconcilian

Un amigo de Jason comentó a Hollywood Life que la pareja habría cambiado de opinión y habían decidido regresar para darse una segunda oportunidad. Jason se habría mudado de regreso a su casa y eligieron arreglar las cosas en lugar de tirar la toalla porque han pasado muchos años juntos y han invertido mucho en su relación.

Jason Momoa y Lisa Bonet son padres de dos adolescentes, quienes están muy emocionados por tener a sus padres juntos nuevamente. De acuerdo con su amigo todos esperan que puedan reconciliarse.

La pareja comparte a dos hijos juntos: Lola Lolani Momoa y Nakoa-Wolf Momoa. Lola, es la hija mayor de Jason, nació en julio del 2007 y actualmente cuenta con 14 años de edad.

Lola frecuentemente aparece en las redes sociales de sus padre y también apareció en la cinta The Canvas of My Life, sobre la vida de su padre fuera de las cámaras.

Ella, es la segunda hija de Lisa Bonet, ya que la famosa es también madre de la cantante y actriz Zoe Kravitz, a quien tuvo con el cantante Lenny Kravitz, de quien se separó en 1993.

Nakoa-Wolf, es el hijo menor de la pareja, quien nació en diciembre de 2008 en Los Ángeles. El nombre del niño hace referencia a las raíces hawaianas de Jason, Nakoa significa guerrero. Su segundo nombre Manakauapo, combina las palabras oscuridad y lluvia, que eran las condiciones del clima del día en que nació.

Lisa y Jason se conocieron en un club de jazz de Nueva York por medio de amigos en común.

Jason reveló en una entrevista todo sucedió en el momento indicado y dijo que siempre había tenido un ‘crush’ con ella. El actor dijo que siempre estuvo enamorado de Lisa e incluso se hizo rastas por ella. Después de un tiempo de salir y conocerse, se hicieron novios de manera formal y posteriormente decidieron casarse.

Desde entonces la actriz y el actor demostraban su apoyo al asistir a eventos juntos y Jason mostraba su vida familiar por medio de redes sociales y ha hablado en varias ocasiones de su experiencia como padre.

La pareja se casó en 2017 después de 12 años juntos, la ceremonia se celebró en Topanga, California con amigos cercanos y familiares.

La ceremonia también incluyó un ritual Maori haka, en el cual participó Jason, quien en varias ocasiones ha mostrado su orgullo por su cultura.

Después de casi cinco años de casados, la pareja anunció que decidió separase. Por medio de sus redes sociales, Momoa reveló que a pesar de que ya no estarían casados, su relación continúa siendo de amor y cariño familiar.

“Todos hemos sentido la presión de estos tiempos de transformación... Se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es una excepción... que siente y crece a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo.. Compartimos nuestras noticias familiares de que dejaremos de estar casados.”

El comunicado aseguró que ambos deseaban mantener la honestidad que los ha caracterizado a lo largo de sus años como pareja y que ambos desean crecer y avanzar por caminos separados. Sin embargo la nueva información apunta a que tras un análisis por parte de ambos han decidido cancelar su divorcio.