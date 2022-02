Julia Fox deslumbra en la pasarela tras su ruptura con Kanye West

Luego de que Kanye West aprovechó San Valentín para rogar por la reconciliación con Kim Kardashian y enviarle decenas de rosas rojas, su novia Julia Fox no lo pensó dos veces para salir corriendo de aquella relación. Sin tiempo para deprimirse o llorar, la modelo de 32 años aprovechó el día de los enamorados para subirse a la pasarela y deslumbrar con un atuendo atrevido.

Mientras el rapero continuaba el drama con su exesposa en las redes sociales, Fox se enfocó en la pasarela de LaQuan Smith donde apareció con un vestido largo en negro con escote y suéter tipo cuello de tortuga, Su elegante look lo complementó con un moño alto y aretes en plata. Con este outfit fue la encargada de abrir la presentación de la colección para esta temporada.

La diseñadora Smith se expresó emocionada y elogió a la modelo. “Julia ha sido mi chica desde el primer día. me ha apoyado mucho, ella siempre viene a mí en busca de un catsuit para pasear de noche en la ciudad...se ve increíble y yo solo quiero divertirme con ella”, dijo en el podcast de Alex Cooper.

Luego de que Kanye West atacó a su exesposa Kim Kardashian y su nuevo novio Pete Davidson en el día de San Valentín, además de la lujosa camioneta llena de rosas que envió a su residencia, muchos pensaron en Julia Fox y el futuro de su romance con el rapero. Ellos debutaron como pareja semanas atrás durante la Semana de la Moda en París donde posaron con atuendos combinados.

Pero la modelo no tardó en responder a las incensantes preguntas y críticas en las redes sociales. “A todos les encantaría que estuviera tan molesta, pintar una imagen de mi, una mujer triste y solitaria llorando sola en un avión pero no es cierto. ¿Por qué no verme por lo que soy, un buscavidas número 1?. Se me ocurrió y no solo eso jajaja, Kanye y yo estamos en buenos términos, lo amo pero no estaba enamorada del hombre ¡Jesucristo! ¿Creen que tengo 12 años?”.

La modelo también se refirió a su decisión de borrar las imágenes junto a Kanye West y de dejar de seguir a las cuentas en Instagram con contenidos sobre su romance. ““Estoy cansada de verme a mí misma y de leer comentarios crueles...De repente Instagram ya no es un lugar divertido. Quité las jodidas fotos porque leí en los comentarios ´Oh Dios mío, claramente solo publicaste en las que te veías bien”, explicó la actriz de “Uncut Gems”.

Kanye, por su parte, se expresó arrepentido de los ataques hacia su exesposa y madre de sus cuatro hijos, incluso de haber publicas las capturas de pantalla de varios mensajes que intercambiaron en medio de la polémica. ““Sé que compartir capturas de pantalla fue discordante y pareció acosar a Kim. Asumo la responsabilidad, todavía estoy aprendiendo en tiempo real. No tengo todas las respuestas. Ser un buen líder es ser un buen oyente”.