Así recordó Mario Cimarro su llegada a Pasión de Gavilanes

Mario Cimarro está de vuelta al ruedo actoral con el personaje que lo lanzó a la fama, pero más allá de disfrutar el hecho de volver a encarnar a Juan Reyes, el cubano está agradecido de retornar a Colombia, donde se graba la segunda parte de Pasión de Gavilanes.

“Hace casi 20 años llegué a estas tierras lleno de ilusión y con ganas de estar, contribuir y colaborar”, escribió Cimarro en su cuenta de Instagram, en una publicación en la que compartió un video desde su hogar, en Bogotá. “Y en la cuna del realismo mágico, que tanta influencia tuvo en mi infancia, Juan Reyes y Pasión de Gavilanes cambió mi vida y la de muchos de ustedes”.

Atleta de alto rendimiento

El actor, de 50 años, comparte durante el video de casi cuatro minutos de duración parte de su rutina de ejercicios, que le permite estar en una estado físico envidiable.

Cimarro comienza su rutina con un calentamiento en una bicicleta estática para después realizar algunos ejercicios con pesas. También sale a trotar y a manejar bicicleta en los alrededores de su vivienda, cerrando el video en una cena familiar.

“Y si es cierto que como atleta de alto rendimiento me paro a las 4:00 am, entreno y me alimento como tal, siempre llego al set 45 minutos y hasta una hora antes por lo que se pueda necesitar”, explicó. “Pero estamos de acuerdo que Pasión de Gavilanes merece cualquier esfuerzo, Juan y ustedes también”.

El Dream Team está de vuelta

Segunda temporada de "Pasión de gavilanes". (Instagram @pasiondegavilanes)

Pasión de Gavilanes II se estrenó esta semana en Telemundo, con el regreso de los principales actores de la novela original: Juan Alfonso Baptista como Oscar Reyes, Paola Rey como Jimena Elizondo, Natasha Klauss como Sara Elizondo, Zharick León como Rosario Montes y Kristina Lilley como Gabriela Acevedo.

“Hoy, gracias a ustedes y a Telemundo que los escuchó, estamos de vuelta con el Dream Team”, agradeció Cimarro en su publicación dirigida al millón y medio de seguidores que posee en la red social Instagram.