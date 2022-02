Quién es Lykke Li, la nueva conquista de Brad Pitt

Desde Jennifer Aniston hasta Angelina Jolie. La vida amorosa del actor de Hollywood Brad Pitt siempre genera polémica y mucha curiosidad . Tras varios años de soltería y en medio de un polémico divorcio con la madre de sus seis hijos, el famoso parece haber sido flechado nuevamente por Cupido.

La nueva afortunada es la cantante sueca Lykke Li, quien además es vecina del famoso actor. De acuerdo con The Sun, ambos fueron vistos cenando juntos en Mother Wolf, un detalle que luego confirmó una fuente a la publicación estadounidense. “Era Lykke, ellos estaban cenando juntos”. Otro cercano expresó: “Brad y Lykke han podido pasar inadvertidos tan fácilmente porque son vecinos. Ha funcionado perfectamente para Pitt tener a alguien que le gusta viviendo tan cerca”.

Pero otros medios como Page Six han desmentido el rumor. Según citó Elle, Brad no tiene una relación amoosa con la cantante sueca, ni siquiera la ha visto en años. “Él la conoció hace un par de año, no hay nada negativo, simplemente no están saliendo”.. La misma fuente aseguró el que el actor de “Troya” ha decidido no volver a salir con alguien vinculado a la farándula.

No puedo ver a Brad saliendo nuevamente con alguien super famoso Definitivamente puedo verlo saliendo con alguien con un perfil más bajo, dijo la fuente citada por Elle. La cantante sueca es 23 años menor que el ganador del Óscar y vive a solos unos minutos en auto de la enorme mansión de Pitt, según destacó The Sun.

Li es cantante y compositora con una exitosa carrera que inició desde muy joven. Apenas era una niña cuando su familia decidió vivir en la cima de una montaña en Portugal, durante unos cinco años. A sus 19 viajó a Nueva York donde vivió tres meses y poco después regresó a Suecia donde grabó su primer álbum Little Bit.

El actor y uno de los galanes más cotizados de Hollywood se divorció hace cinco años de la también famosa Angelina Jolie con quien tuvo seis hijos, varios de ellos adoptados. Desde su separación, ambos protagonizan una batalla judicial por la custodia de los menores, una guerra que parece no cesar en medio de fuertes acusaciones contra el actor por su presunta adicción a la bebida y la violencia hacia el mayor de los hijos, Maddox.

Jolia trata de impedir la custodia compartida alegando los problemas de adicción del actor, quien aseguró que ha dejado de beber. El ganador del Óscar también admitió haber asistido a terapia para superar su problema con la bebida, incluso asistió a los grupos de Alcohólicos Anónimos.

En 2019 aseguró que la bebida fue su forma de escapa mientras que se derrumbaba su matrimonio con la ganadora del Óscar y activista, Angelina Jolie. Pero finalmente dijo haber decidido dejarla el alcohol por el daño que se ocasionadaba a sí mismo. La verdad que podría haber bebido un ruso debajo de la mesa, con su propio vodka, fui un profesional, fui bueno”, dijo antes de asegurar haber dejado atrás este hábito “porque ya no quería vivir así”, citó The Mirror.