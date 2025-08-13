Pycca lanza su campaña Colors 2025: la vibra que transforma tu hogar

Pycca reafirma su liderazgo en tendencias para el hogar con el lanzamiento de Colors 2025.

Con una propuesta que fusionó el arte, la identidad y el interiorismo contemporáneo, Pycca presentó su campaña insignia “Colors 2025: la vibra de tu hogar”.

Esta edición, que marca el noveno año consecutivo de la campaña, reafirma a Pycca como el referente en diseño y tendencias para el hogar. Esta nueva propuesta no solo revela nuevas colecciones, sino que presenta una una campaña donde el diseño, la música y la inspiración se encuentran para transformar tu casa en un espacio que vibra con tu esencia.

“En Pycca creemos que el hogar es el reflejo de quienes somos. Por eso, con Colors 2025 quisimos ir más allá del diseño y conectar con lo que realmente mueve a las personas: su identidad, su estilo, y su vibra. Esta campaña resume lo que somos como marca hoy: cercanos, inspiradores y siempre a la vanguardia en tendencias para el hogar.”— Valeria Adum, Gerente de Marketing de Pycca

Tres estilos, tres formas de vivir el hogar

Este año, la campaña se compone de tres colecciones con identidades propias:

Mocca Charm: Una propuesta que combina tonos tierra, café y verde, ideal para quienes encuentran belleza en lo orgánico y cálido.

Chill Mode: Minimalista, ligera y armoniosa. Pensada para ambientes relajados y actuales.

Prisma Boho: Audaz, colorida y moderna. Para quienes decoran sin miedo y hacen de su hogar un statement.

Cada colección fue interpretada por un embajador, cuidadosamente seleccionado para representar su esencia estética y emocional. La intención es mostrar formas de habitar el hogar desde distintas miradas.

Constantino Endara, creador de contenido con sensibilidad estética, se identifica con Mocca Charm porque conecta con su estilo de vida consciente y natural.

Mili León, diseñadora y arquitecta, explicó la filosofía detrás de Chill Mode, como una fusión entre simplicidad y elegancia funcional.

Shalom Mendieta, artista y modelo, presentó Prisma Boho, una propuesta de fuerza femenina y autenticidad visual.

Una campaña que trasciende lo estético

Colors 2025 trasciende el diseño: incluirá activaciones a nivel nacional, espacios experienciales y una propuesta sonora a través de códigos QR que los clientes pueden escanear en tienda para descubrir la playlist de cada colección en Spotify.

Pycca reafirma su posición como referente del diseño y la decoración en Ecuador, marcando el rumbo de las tendencias con propuestas que combinan estética, innovación y una experiencia de marca cercana y memorable.