La agencia ecuatoriana que transforma la contratación de personal para el hogar

En un mundo donde la confianza es el pilar fundamental de todo hogar, nace SOMA, una agencia ecuatoriana que está revolucionando la forma de contratar personal doméstico.

PUBLICIDAD

Con una visión centrada en la seguridad, la capacitación y los valores, la compañía busca ofrecer a las familias una solución integral y confiable.

SOMA se especializa en la selección de perfiles expertos en cocina saludable y organización del hogar. Sin embargo, su plan de expansión ya incluye servicios como niñeras, choferes, jardineros y más.

Selección rigurosa y humana: el secreto de SOMA

La clave del éxito de SOMA reside en su rigurosa metodología de selección. La agencia va más allá de las habilidades técnicas, evaluando también las competencias emocionales y los valores personales de cada candidato. Esto asegura que el personal no solo sea capaz, sino que también se alinee con la cultura y las necesidades de cada familia.

“En SOMA no solo seleccionamos personal, sino que formamos relaciones de confianza a largo plazo. Entendemos lo delicado que es abrir las puertas del hogar a alguien y por eso nuestro enfoque es humano, ético y profesional”, señala Estefania Fernandez, experta en selección de personal y cocreadora de la agencia.

La agencia también cuenta con una red interna de capacitación continua, con programas enfocados en cocina saludable, organización profesional y cuidado infantil.

Protegiendo lo más valioso: la familia

El nacimiento de SOMA surge de una necesidad real. La abogada Nebraska Pazmiño, también cocreadora de la agencia, explica que el proyecto nació al escuchar historias dolorosas de familias que habían confiado en personas sin la capacitación o las referencias adecuadas.

PUBLICIDAD

“Cuando escuchamos las historias de mamás que habían vivido experiencias dolorosas por confiar en personas no capacitadas o sin referencias —casos de robos, demandas injustas, maltratos a sus hijos o incluso daños emocionales— entendimos que no se trataba solo de encontrar personal para el hogar, sino de proteger lo más valioso que tenemos: la familia“, comenta Pazmiño.

Con su enfoque, SOMA no solo dignifica el trabajo del personal doméstico, ofreciendo empleos seguros y bien remunerados, sino que también brinda a los empleadores la tranquilidad de saber que están contratando a alguien de confianza.