Tesalia cbc y PeiGo se unen para premiar con más de $148.000 a sus consumidores

De (i) a (d): Angelo Caputi, Chief Executive Officer de PeiGo; Jessica Carchi, Gerente de Marketing Tesalia CBC; Santiago Lasso, Presidente del Directorio de Banco Guayaquil.

Tesalia cbc, a través de sus marcas Quintuples, Güitig, 220V y Tropical, en alianza con la plataforma de pagos digitales PeiGo han lanzado Tapa’ Ganar una innovadora campaña de premios en efectivo.

Esta iniciativa busca reconocer la lealtad de los consumidores mediante sorteos diarios y por hora que premian con dinero a los participantes.

Para Jessica Carchi, Gerente de Marketing de Tesalia cbc “Esta promoción es nuestra manera de agradecer la preferencia de miles de ecuatorianos que disfrutan nuestras marcas.

Junto a PeiGo, ofrecemos una experiencia digital sencilla y segura que refresca y premia su confianza. Cada código ingresado brinda una oportunidad inmediata de ganar, reconociendo así la lealtad de nuestros consumidores.”

Más que una cifra atractiva en premios, el verdadero valor de esta alianza está en su propósito: convertir una compra cotidiana en la puerta de entrada al mundo digital y a una experiencia de marca con significado. Mientras PeiGo impulsa la inclusión financiera y acerca la tecnología a los ecuatorianos, Tesalia cbc promueve su bienestar y conecta con ellos desde sus hábitos de consumo diarios.

Juntos, no solo premian y fidelizan, sino que facilitan el acceso de más consumidores a un ecosistema digital, derribando barreras y creando nuevas oportunidades.

Para participar, los consumidores deben identificar el código de 7 dígitos dentro de la tapa dorada de las botellas pet de Quintuples, Güitig, 220V o Tropical, escanear el código QR que viene en el empaque que dirige al WhatsApp de PeiGo o ingresarlo directamente en la App PeiGo. Cada código es una oportunidad para ganar, podrán ingresar hasta 15 códigos por día por participante.

Un mismo usuario puede ganar solo un premio por día: $50 o $400, pero no ambos. Cada consumidor puede resultar ganador hasta 4 veces al mes, sin importar el monto del premio. Si la persona resulta ganadora recibirá su premio en efectivo al instante.

“Con esta alianza junto a Tesalia cbc, lanzamos códigos PeiGo en millones de botellas para que las personas puedan ganar y recibir su premio al instante, todo desde su celular. Queremos que más ecuatorianos tengan la oportunidad de disfrutar los beneficios de la inclusión financiera a través de una experiencia 100% digital, segura, ágil y sencilla gracias a la tecnología.” Menciona Santiago Lasso, CEO PeiGo.

Esta promoción representa un paso más en la misión compartida por Tesalia cbc y PeiGo de fomentar el uso de herramientas digitales en la vida cotidiana de los ecuatorianos.

Iniciativas similares han demostrado éxito en campañas anteriores junto a otras marcas, promoviendo interacción digital, beneficios tangibles para los usuarios y un nuevo ecosistema de consumo inteligente.