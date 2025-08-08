Vuelve a clases con ETAFASHION: todo lo que necesitas para los más pequeños está aquí

¡El regreso a clases ya está aquí y ETAFASHION lo celebra a lo grande! Desde el 28 de julio hasta el 14 de septiembre, la reconocida marca ecuatoriana lanza su campaña Back to School 2025, una propuesta pensada especialmente para acompañar a las familias en esta importante temporada.

¿Qué encontrarás en esta campaña?

Con una combinación de estilo, color, funcionalidad y precios accesibles, ETAFASHION pone a disposición de sus clientes una amplia gama de productos escolares, tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma online: https://www.etafashion.com

Campaña ETAFASHION - Fuente: Boletín de Prensa

Las secciones escolares más buscadas para niñas y niños están protagonizadas por artículos resistentes, prácticos y llenos de diseño. Entre ellos:

Mochilas escolares desde precios accesibles

desde precios accesibles Loncheras para todas las edades

para todas las edades Cartucheras y accesorios escolares

Calzado escolar de alta durabilidad

Campaña ETAFASHION - Fuente: Boletín de Prensa

Además, puedes adquirir el combo ideal: ¡Mochila + Lonchera + Cartuchera en una sola compra!, todo al mejor precio.

También, ETAFASHION incorpora en esta campaña productos de marcas líderes como: Bunky, Totto, Mozioni, Vasary y Venus, conocidas por su resistencia, comodidad y diseño, ideales para acompañar a los más pequeños durante el año escolar.

Campaña ETAFASHION - Fuente: Boletín de Prensa

Facilidad de pago para todos

En su compromiso por brindar acceso a productos escolares de calidad, ETAFASHION promueve el uso del Crédito Directo PLANETA, además de otras modalidades de pago.

Esto permite que más familias ecuatorianas puedan adquirir todo lo necesario para el regreso a clases, con beneficios y promociones exclusivas al momento de pagar.

Campaña ETAFASHION - Fuente: Boletín de Prensa

Compromiso con las familias ecuatorianas

Con esta iniciativa, ETAFASHION reafirma su compromiso con las familias del Ecuador, ofreciendo una experiencia de compra que combina variedad, cercanía y practicidad.

Así, niñas y niños pueden sentirse seguros, felices y preparados para empezar un nuevo año escolar ¡con mucho estilo!