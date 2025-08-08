Pronaca lanza su Estrategia de Sostenibilidad 2030 y refuerza su compromiso con las comunidades, los animales y el planeta

Pronaca, empresa multinacional familiar con más de 65 años de trayectoria y fiel a su propósito de seguir construyendo un futuro más justo, responsable y consciente, presentó su Estrategia de Sostenibilidad 2030 bajo el lema “El Futuro se Alimenta Hoy”, durante la entrega de su 18.ª Memoria de Sostenibilidad.

El nuevo modelo estratégico promueve un desarrollo equilibrado, priorizando el respeto por las comunidades, los animales y el planeta. Integra metas ambiciosas que buscan generar un impacto positivo, medible y duradero en toda su cadena de valor, reafirmando el legado de la empresa como referente en sostenibilidad en el país.

Esta estrategia busca inspirar, unir y movilizar a toda una cultura para alcanzar objetivos desafiantes en los próximos cinco años, respaldados por una hoja de ruta clara y un plan estructurado: consolidar una cultura de innovación, mejorar la eficiencia energética en toda la cadena, crear nuevas plataformas de negocio y fortalecer sus operaciones en Ecuador, Panamá y Estados Unidos, siempre con un enfoque sostenible.

Durante el evento se destacaron los esfuerzos que la compañía ha consolidado para construir un futuro más sostenible, generando impactos y avances significativos en los ámbitos social, ambiental y económico.

“Creemos que el futuro no es algo distante, sino algo que empieza con cada acción que tomamos hoy. Esta estrategia es una forma de vivir nuestro propósito de Alimentar Bien, cuidando lo que verdaderamente importa”, afirmó Camila Hernández, gerente de Sostenibilidad, quien reiteró que este nuevo plan reafirma que su compromiso no solo es una meta empresarial, sino un compromiso ético con el presente y el futuro.

Con la presentación de la Estrategia de Sostenibilidad 2030, Pronaca fortalece su rol como un agente de cambio positivo en Ecuador, Panamá y Estados Unidos, trabajando con enfoque de colaboración, innovación y responsabilidad compartida para nutrir el presente y proteger el mañana, guiada por los valores que han marcado el camino de la organización: integridad, respeto, responsabilidad y agilidad.

Si quieres conocer más acerca de: Memoria de Sostenibilidad 2024, accede aquí: https://pronaca.com/memorias/2024/