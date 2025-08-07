Joshua Miranda y la Seggy Burger: la farra que se convirtió en arte culinario

Detrás del escenario nocturno de Segafredo, en Samborondón, se escondía un talento culinario que pocos conocían. Joshua Miranda, chef ejecutivo del local, reinventó el concepto de “hamburguesa de autor” y con su creación, la Seggy Burger, conquistó al exigente jurado del Burger Show 2025.

Una marca italiana con sabor propio

Segafredo es una franquicia de café italiano con presencia global, pero en Ecuador se ha ganado fama por su ambiente de bar y discoteca. “La farra nos hizo conocidos, pero queríamos mostrar de qué está hecha nuestra cocina”, cuenta Joshua. Desde hace un año, el equipo apostó por impulsar la gastronomía del local y el Burger Show fue el escenario perfecto para ese salto.

La Seggy Burger: su secreto

La hamburguesa ganadora no es una más. Miranda la diseñó con precisión: carne Angus, doble queso cheddar y pepper jack, mermelada de tocino al bourbon, mayonesa de chipotle y un pan pretzel suave. El diferencial: una interpretación molecular del huevo frito.

“Separé las claras y las freí en fritura profunda para que queden crocantes. Las yemas, en cambio, las curamos en salsa de soya por una hora para crear una salsa con textura aterciopelada. Esa combinación es lo que hace explotar el sabor en boca”, explica Joshua.

Seggy Burger (Mateo Chan)

Del brunch al podio

La Seggy Burger nació como prueba en un evento en junio. Fue un éxito total. “En el Burger Show vendimos unas 1.400 hamburguesas, pero lo más loco vino después: fue tendencia, y desde el lunes siguiente no paramos. Ahora todo el mundo viene por la Seggy”.

Un menú con identidad propia

Aunque Segafredo es una franquicia, el menú es diseño exclusivo del chef. “No vendemos comida italiana como tal. Es un menú con platos de autor, elegantes pero accesibles”, dice Joshua, quien estudió cocina en Estados Unidos y construyó gran parte de su carrera allá.

Hoy, la carta incluye una hamburguesa trufada con jugo de codorniz y pan de pretzel, pero la estrella indiscutible es la Seggy Burger.

Visión a futuro: una marca propia de burgers

“Aún no lo hemos conversado a fondo, pero nos encantaría lanzar un concepto solo de hamburguesas de autor. Quizá no como Segafredo, sino como una nueva marca especializada”, adelanta Joshua. Y no descarta llevar ese concepto a Quito: “Allá no hay algo como esto, un bar-café con cocina de autor. Sería brutal”.

Detrás del chef: una pasión cultivada entre dos mundos

Joshua Miranda nació en EE.UU., pero se crió en Ecuador. “Soy 90% ecuatoriano. Amo esta tierra y quiero dejar huella desde mi cocina”.

Su victoria en el Burger Show es más que un premio. Es el inicio de una etapa donde la comida se pone al frente, sin dejar atrás la farra. “Lo que logramos es que la gente vuelva por la comida, y eso ya es una victoria”.