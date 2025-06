¡Ecuador en lo alto! Paradais DDB hace historia en Cannes Lions 2025 con tres Leones

Paradais DDB ha reescrito la historia en el prestigioso festival Cannes Lions 2025, al conquistar un total de tres Leones: un León de Bronce en Entertainment for Gaming por “Lag or Bad” (Xtrim), y dos más por su impactante campaña “Report this Ad” para Veris, un León de Plata en la categoría Media y otro de Bronce en Brand Experience & Activation.

Este triunfo múltiple valida la excelencia de Paradais DDB y posiciona al talento ecuatoriano en lo más alto de la creatividad mundial.

Tres Leones que reflejan la audacia ecuatoriana

La primera victoria de Paradais DDB llegó con el León de Bronce para “Lag or Bad” de Xtrim en Entertainment for Gaming, una campaña que, con ingenio y humor, exploró la experiencia cotidiana de los gamers, conectando profundamente con esta audiencia.

Pero la agencia no se detuvo ahí. Su audaz campaña “Report this Ad” para Veris, una propuesta que desafió las convenciones y generó un fuerte impacto, fue galardonada con un León de Plata en la categoría Media y un León de Bronce en Brand Experience & Activation.

Estos tres Leones en un solo festival son un testimonio rotundo de la versatilidad y la capacidad de Paradais DDB para crear ideas que no solo resuenan culturalmente, sino que también son estratégicamente brillantes y ejecutadas de forma impecable.

“Report this Ad”: Innovación que Desafía y Conecta

La campaña “Report this Ad” de Veris es un ejemplo de cómo la publicidad puede ir más allá de lo convencional, provocando reflexión y acción. Obtener un León de Plata en Media subraya la excelencia en la estrategia de colocación y difusión del mensaje, asegurando que llegara a la audiencia correcta de la manera más efectiva. El León de Bronce en Brand Experience & Activation, por su parte, reconoce la capacidad de la campaña para generar una experiencia de marca memorable y participativa.

Los tres Leones de Paradais DDB en Cannes Lions 2025 son un orgullo para la agencia y para toda la industria publicitaria de Ecuador. Demuestran que el talento nacional posee la audacia, la visión y la calidad de ejecución necesarias para competir y ganar en la élite creativa global.

Este éxito eleva el estándar y abre nuevas puertas para que más agencias y creativos ecuatorianos dejen su huella.