Powerade revela nueva campaña con Lamine Yamal y Rodrygo Goes para celebrar el Poder de la Pausa

Powerade lanzó la próxima evolución de la campaña global “Pausa es Power”, con una nueva campaña creativa que continúa el legado de las marcas en los deportes. La campaña de 2025 presenta “The 304” y “My First Love”, dos películas sobre empoderar a los atletas en sus momentos más importantes, protagonizada por futbolistas que representan la próxima generación de atletas.

Como una marca orgullosamente deportiva, la nueva campaña de Powerade sigue celebrando al atleta holístico al centrarse en el momento de la pausa en el que la preparación, hidratación y concentración de los deportistas se unen para liberar un desempeño de alto nivel.

“Creemos que el verdadero desempeño atlético no se trata sólo del momento de la competencia, sino también de lo que los atletas hacen de antemano para prepararse,” dijo Matrona Filippou, Presidenta Global de la Categoría de Hidratación, Deportes & Tés. “Powerade siempre se ha comprometido a brindar a los atletas la hidratación que necesitan para que puedan rendir al máximo nivel y ha sido increíble poder ver cómo nuestra plataforma ha evolucionado para demostrar cómo un momento intencional de pausa puede ser poderoso para los atletas de todos los niveles. Nos entusiasma que los fans de los deportes de todo el mundo vean, a través de la mirada de nuestros socios atletas, cómo tomarse una pausa puede impulsar la preparación, la resiliencia y el desempeño de alto nivel.”

Powerade revela nueva campaña con Lamine Yamal y Rodrygo Goes para celebrar el Poder de la Pausa (Cortesía)

Reflejando el compromiso de la marca de impulsar a atletas de todos los niveles, la nueva campaña muestra a deportistas tanto amadores como profesionales en los momentos cruciales en los que encuentran su poder. Las dos películas creativas y el contenido digital presentan los rituales personales que utilizan los atletas para lograr una preparación mental y física de alto nivel, lo que les permite desempeñarse en sus momentos más importantes.

Dos de los atletas más emocionantes del mundo protagonizan las películas de la campaña: Lamine Yamal y Rodrygo Goes. Los jóvenes e influyentes futbolistas cautivaron al mundo con su autenticidad y talento, encarnando los valores de ‘Pausa es Power’ de la marca dentro y fuera de la cancha. Las películas ofrecen una mirada íntima a sus rituales de preparación previos al juego y revelan cómo momentos intencionales de pausa les permiten entrar en la cancha con la confianza y el control para rendir al máximo.

“The 304” ofrece una mirada en cómo Lamine Yamal encuentra a su poder antes de un partido, mostrándole en un momento de reflexión mientras se imagina a sí mismo en lo alto del ahora icónico muro de Rocafonda, sacando fuerza e inspiración de su ciudad natal para alimentar su visión en la cancha.

“Powerade es mi opción para mantenerme hidratado dentro y fuera de la cancha, así que es realmente genial trabajar con ellos en esta campaña,” dijo Lamine Yamal. “Powerade se trata de lo que hacen los atletas en el momento antes de darlo todo, no sólo de lo que sucede durante el partido. Para mí, eso significa conectar con mis raíces en Rocafonda para prepararme para rendir al máximo. Me encanta que esa campaña me dé la oportunidad de gritar el 304.”

Para Rodrygo, “My First Love” revela cómo convierte la pausa en un momento crucial de preparación e hidratación mientras explora su pasión de la infancia, el futsal, canalizando la agilidad, la confianza y el pensamiento rápido que desarrolló a través del deporte para desbloquear actuaciones poderosas en la cancha. Esta película se estrenará en mayo.

Rodrygo Goes declaró: “los momentos previos a un partido ya forman parte del juego. Reservar un momento para hacer una pausa, concentrarme, visualizar mis objetivos y prepararme para lo que viene me mantiene listo para desempeñarme mejor. Powerade es parte fundamental de mi rutina de hidratación. Por eso estoy entusiasmado con esta asociación, para demostrar cómo este momento de preparación, tanto física como mental, es esencial para liberar todo mi potencial.”

La última evolución de “Pausa es Power” prepara el escenario para la presencia de Powerade en los principales eventos deportivos durante los próximos cuatro años. Reforzando su posición como actor clave en el fútbol mundial, Powerade tendrá momentos importantes en los próximos cuatro años en eventos icónicos, incluyendo la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 y mucho más.

La campaña fue creada por WPP Open X, con liderazgo de Ogilvy y apoyo de Burson, EssenceMediacom, Hogarth, Village Marketing, VML, 22 Ventures, The Underdogs, Polaris y Octagon Brazil.