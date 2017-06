La mujer conocida como “La Reina de los Escorpiones” presentó un show en el museo Ripley’s Believe it or Not de Pattaya, en la provincia de Chonburi, en Tailandia, en el que numerosos escorpiones se pasean por el cuerpo de la tailandesa.

Kanchana ostenta dos récord Guinness: el primero por soportar 33 días en una jaula de vidrio con 5.000 escorpiones vivos recorriendo su cuerpo y, el segundo por mantener un escorpión en el interior de su boca por 3 minutos y 28 segundos.