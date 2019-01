México: El motivo por el que una modelo se desnudó en la fila de una gasolinera

"Yo sé que no soy una mujer que piensa como la mayoría; pero he decidido vivir mi vida como yo quiero, con libertad, explorando mi sexualidad y disfrutándola. Decidí ya no seguir esas normas sociales que me controlaban que mantenían reprimida. Decidí ya no ser lo que los demás quieren y sí lo que yo busco ser", declaró.