Hombre se cortó un dedo de la mano y lo reemplazó con uno de su pie

En Chicago EE.UU, Melo Hairapetian, perdió un dedo cuando estaba cortando un árbol y lo reemplazó con uno de su pie.

Según RT, el hombre tropezó, su chaqueta quedó atrapada en la sierra, la cual tiró de su mano hasta que esta acabó en la cuchilla giratoria. El pulgar del hombre quedó seccionado. Además, el meñique de la misma mano tuvo que serle amputado.

Los médicos trataron de salvar su pulgar, pero no fue posible porque el dedo y la articulación estaban demasiado dañados. pero, el hombre no se quedó tranquilo. Transcurridos unos meses, decidió sustituir el pulgar perdido con uno de los dedos de un pie.

"Necesitaba un pulgar. No puedes vivir con solo tres dedos en una mano. No puedes hacer nada. No puedes agarrar nada, no puedes cepillarte los dientes, echarte desodorante, abrocharte los botones" dijo el hombre