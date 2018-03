Así se puede secuestrar una cuenta de WhatsApp

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, no se salva de hackers y estafadores. Actualmente se ha conocido sobre los secuestros de cuentas de WhatsApp.

Estos hackers secuestran tu perfil de WhatsApp y como en cualquier otro secuestro, te piden dinero por el. El secuestro de WhatsApp se trata de una trampa de sencilla y eficiente. Simplemente instalan la app en un celular cualquiera e introducen un número de teléfono al azar, el de la víctima.

¿Cómo operan estos hackers?

Solo es posible tener un perfil de WhatsApp por número de teléfono, por lo que en cuanto introducen tu número, la aplicación les solicita el código de verificación, que normalmente llega en forma de mensaje SMS a ese número, de acuerdo con ipadizate.

¿Cómo logran tu código de verificación? Bajo cualquier pretexto te escriben, pero no lo hacen desde un número desconocido, sino que contactarán contigo mediante un número que ya hayan secuestrado antes y que pertenezca a uno de tus contactos.

Aunque puede parecer extraño, la persona que te escribe es un conocido, te lo crees y se lo das. Con tu código logran tu cuenta de WhatsApp y tú la pierdes.

Para asegurarse de que no la puedas recuperar, activan el pin de doble verificación para que la única forma que tengas de hacerte con tu cuenta de WhatsApp sea cumpliendo sus exigencias, es decir, que tendrás que pagar. Y se pondrán en contacto contigo para ello.

¿Y cómo evito el secuestro de WhatsApp?

Lo que debes tener claro es que nadie debería pedirte ese código de verificación, si lo hacen, desconfía y no se lo des bajo ningún concepto.

Asimismo, no está de más que actives tú mismo la doble verificación, de modo que los secuestradores no lo tengan tan fácil y requieran una contraseña de acceso. Al menos, si no es para ti, que no tengan acceso a tu información.

¿Qué hacer si secuestran mi cuenta de WhatsApp?

Ya es demasiado tarde, solo queda intentar contactar con los administradores de WhatsApp para intentar recuperar la cuenta, aunque se trata de un proceso que cuesta varios días.

Otra opción es solicitar un cambio de número, pero es un cambio muy traumático y tendrás que empezar de cero.

