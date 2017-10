Facebook: ¿Podrás subir tu hoja de vida en tu perfil?

Al parecer ahora Facebook está probando una nueva opción en la que podrías colocar tu currículum en tu perfil de la red social.

De acuerdo con Cnet, Matt Navarra, un especialista en redes sociales, obtuvo capturas de pantallas de esta función activa para solo unos cuantos usuarios.

En tu hoja de vida de Facebook podrías colocar información de tu educación y los lugares en donde ya trabajaste y también información de tu empleador actual.

Esta nueva sección estaría alejada de tu información pública o que compartes con amigos, esto para evitar combinar información que es personal (como fotos o videos) con la información de tu hoja de vida que solo debes estar publicando para empleadores en potencia, reseña el portal.

La herramienta es bastante básica y si bien pareciera competir directamente con LinkedIn, ésta última tiene la ventaja de actuar más como una red dedicada al ámbito profesional y no una red social personal. Aún así, será inquietante para LinkedIn ver cómo la red social con más de 2,000 millones de usuarios ahora tiene una sección que facilita la búsqueda de trabajo en Facebook.

La red social no ha confirmado, ni negado, nada sobre esta herramienta, pero es sabido que le gusta probar funciones aleatoriamente para lanzarlas en un futuro cercano.

New! Facebook is testing a Resume / CV feature for job hunters

h/t @wongmjane pic.twitter.com/KfN2x66OKq

— Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) October 15, 2017