La NASA manda un tuit a las sondas Voyager para celebrar su 40 aniversario

La agencia espacial estadounidense (NASA) celebró hoy el cuarenta aniversario del lanzamiento de la segunda de las sondas que conforman el proyecto Voyager con el envío de un tuit que debe llegar a ambas naves este jueves, informaron fuentes oficiales.

.@WilliamShatner just sent humanity’s #MessageToVoyager to space: "We offer friendship across the stars. You are not alone." –@Asperger_Nerd pic.twitter.com/bXJy0jDRHU

— NASA (@NASA) September 5, 2017