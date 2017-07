Aplicación transforma a texto los audios de WhatsApp

Lo que más utilizan los usuarios de WhatsApp son las notas de voz por su facilidad para comunicarse. Sin embargo, hay una app que permite convertir a texto los audios de la aplicación de mensajería.

Voicer for WhatsApp, gratuita, podría funcionar perfectamente para quienes no tienen tiempo de escuchar un audio de WhatsApp o no quieren hacerlo.

La app está disponible solo para Android, y tiene una sola función: convertir en texto los mensajes de voz que llegan a WhatsApp. Su funcionamiento es muy sencillo, sobre todo ahora que la interfaz de la aplicación está disponible en español.

¿Cómo utilizar la app?

Para comenzar a utilizar Voicer, el sistema pedirá elegir entre los 50 idiomas disponibles para la configuración inicial.

Para comenzar a transcribir los audios, dentro de una conversación, solo es necesario presionar sobre la foto de quien envió la nota de voz, seleccionar Compartir y luego Voicer.

El sistema se encargará de convertir el audio en texto. Lo que hay que tener en cuenta es que el mensaje de voz no puede durar más de un minuto, según el sitio lanación.ar.

