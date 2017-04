Cuatro actualizaciones que trae WhatsApp

WhatsApp se encuentra actualizándose constantemente para ofrecer novedades a sus usuarios y poder mantener su indiscutible hegemonía en el mercado de las aplicaciones de mensajería instantánea. A pesar de que la compañía no es de las más rápidas en lanzar nuevas versiones, la verdad es que estas gustan mucho a los usuarios.

A continuación presentamos cuatro de los principales cambios que han sido anunciado por WhatsApp y pronto estarán disponible para todos, según como lo ha adelantado el Twitter de WABetaInfo:

Álbum de fotos: En realidad, el objetivo es que la pantalla de quienes reciben varias imágenes al mismo tiempo no se sature con una lista de imágenes.

El receptor verá un collage con 4 cuadros y una leyenda el cuadro inferior derecho que indica cuántas imágenes más hay dentro del álbum. Al abrirlo se desplegarán todas.

SNEAK PEEK #2

WhatsApp for iOS 2.17.20: new album feature!

Opening an album, you can see all shared photos (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/s6bmJh5mBE — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 21, 2017

Tu ubicación en tiempo real: La nueva función de WhatsApp se trata de que los usuarios podrían activar su geolocalización para los chats individuales y llegaría a dispositivos Android.

Aunque la nueva función de geolocalización en directo estaba prevista solo para los grupos de WhatsApp, ahora parece que podrían activarla a los chats individuales.

WhatsApp beta for Android 2.17.150: The live location feature is also available for individual chats! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/o4bzUU69H8 — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 15, 2017

Viejos estados: Los nuevos estados no agradaron a algunos usuarios de WhatsApp. Los ‘Stories’ de WhatsApp fueron muy criticados, en ellos puedes compartir fotos y videos al estilo de Snapchat. Pero causó malestar en los usuarios de la red de mensajería. Por esta razón los antiguos estados volverán.

WhatsApp tiene en sus planes mantener las historias como opción complementaria y los estados de texto, como se ha visto en las versiones beta.

WhatsApp beta for iOS 2.17.6.21 and for Windows Phone 2.17.82: the Tagline feature! (#hidden) pic.twitter.com/V8zm9Wfsge — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 24, 2017

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.82: Added Tagline privacy settings. (#hidden) pic.twitter.com/g6MxgBIglY — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 24, 2017

Eliminar mensajes: Esta opción se encuentra aún en periodo de prueba no disponible a todos los usuarios. Por el momento, esta opción solo está disponible en la versión beta de WhatsApp y no tardará en generalizarse.

Según explica WABetalinfo el margen de tiempo para eliminar un mensaje se ha acortado. De los primeros 29 minutos anunciados por la compañía se ha reducido a tan solo dos.