Twitter tuvo más de 7.5 millones de tuits del Día de la Mujer

El 8 de marzo fue tendencia en Twitter. En Ecuador, la red social tuvo millones de mensajes. El Día Internacional de la Mujer fue tendencia en el mundo. Twitter estima que al menos más de 7 millones y medio de usuarios hablaron sobre esta fecha.

“En 2016, hubo un 25% más de tuits (sic) sobre el ‘feminismo’ o ‘derechos de la mujer’ (y traducciones de esas frases en 10 idiomas) que en 2015 y hasta ahora en este año, la conversación se ha duplicado respecto al mismo período del año pasado”, señaló Twitter en su blog.

There have been more than 7.5 million Tweets about #IWD coming in from all around the worldhttps://t.co/gsYCx7qlZp pic.twitter.com/k1aonmE85L

— Twitter Data (@TwitterData) March 8, 2017