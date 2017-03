Mark Zuckergerg y su esposa esperan su segunda hija

El fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg utilizó su red social para anunciar al mundo que junto a su esposa, Priscilla esperan a su segunda hija.

“¡Priscilla y yo estamos felices de compartir que estamos esperando otra niña!”, lee el inicio de la publicación de Zuckerberg acompañana de fotografías de él y su esposa en su niñez con sus respectivos hermanos. Relata que no estaban seguros de si podrían tener más hijos, luego de un proceso difícil con su primogénita Maxima.

“Cuando Priscilla y yo nos enteramos de que estaba embarazada otra vez, lo primero que esperamos fue que el niño estuviera sano. Luego ansíe que fuera una niña. No puedo pensar en un regalo más grande para Max que tener una hermana. Max y nuestro nuevo hijo se tendrán el uno al otro. Crecí con tres hermanas. Aprendí de mujeres inteligentes y fuertes gracias a ellas. No eran solo mis hermanas sino algunas de mis mejores amigas”, afirmó. Destacó que sus hermanas se han destacado como escritoras, en la música, en los deportes, en la cocina y en sus respectivas carreras. “Me mostraron cómo competir y reírnos después. Priscilla creció con dos hermanas y le enseñaron la importancia de la familia, el cuidado de los demás y el trabajo duro. Se apoyaron mutuamente como estudiantes universitarias de primera generación y en sus carreras en la medicina y los negocios. Tienen tantos chistes internos que solamente los hermanos pueden entender. Todos somos mejores personas debido a las mujeres fuertes en nuestras vidas – hermanas, madres y amigas. No podemos esperar para darle la bienvenida a nuestra pequeña y hacer nuestro mejor esfuerzo para criar a otra mujer fuerte”, concluye Zuckerberg.

Zuckerberg y Priscilla se casaron en el 2012, se conocían desde el 2003.