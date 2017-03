PlayStation 2 cumplió 17 años de ser lanzada

Muchos recuerdan con cariño y nostalgia los años de popularidad de la PlayStation 2 durante la primera mitad de la década del 2000. La videoconsola cumplió recientemente 17 años.

El dispositivo hizo su llegada al mercado internacional el 4 de marzo del año 2000, tomando la posta de su antecesora, la PlayStation original. Esta última llegó a vender 104,25 millones de unidades en todo el mundo, por lo que dejaba la valla bastante alta.

Más allá de los grandes números de su predecesora, PlayStation 2 terminaría superándolos y se convertiría en la consola de videojuegos más vendida de la historia, registrando 157,68 millones de unidades vendidas.

Durante la sexta generación de videojuegos, la máquina de Sony tuvo la competencia de otros equipos como Xbox de Microsoft, la GameCube de Nintendo, y la Dreamcast de Sega.

Sin embargo, pudo sacar una ventaja considerable sobre sus adversarios y un simple vistazo a los números muestra la aplastante ventaja de PlayStation 2: Microsoft vendería 24,65 millones de Xbox, y Nintendo haría lo propio con 21,47 millones de unidades de su GameCube. Por su parte Sega, solo pudo despachar poco más de 8 millones de Dreamcast, abandonando el hardware poco después.

Razones detrás del éxito

Todavía se sigue debatiendo sobre qué fue lo que llevó a PlayStation 2 a dominar la sexta generación y uno de los puntos de mayor coincidencia en las opiniones es el gran catálogo de juegos que tuvo el dispositivo.

Paralelamente a la publicación de sus propios títulos, Sony dio facilidades a las compañías desarrolladoras de videojuegos a la hora de publicar sus trabajos, lo que permitió engrosar la biblioteca de su consola.

Algunos de los juegos más vendidos de PlayStation 2 como los “Grand Theft Auto”, “Final Fantasy X” o “Medal of Honor: Frontline”, fueron creados por terceros.

Las ventas no solo fueron parte del éxito de PlayStation 2, pues también contó con una gran cantidad de títulos unánimemente elogiados por la crítica como “Okami” y “Gof of War”, ambos también con buenas ventas; a los que se agregan obras que hoy son consideradas de culto, como “Ico” y “Shadow of the Colossus”.

Otros puntos que sumaron a la buena acogida de la consola fueron la posibilidad que brindaba de reproducir películas en formato DVD y la popularidad de su versión slim.

Finalmente, también es considerado un factor a tener en cuenta el hecho de que la competencia, quizás a excepción de Microsoft, tomó malas decisiones de mercado.

Esto último no es un dato menor, pues Sega dejó de producir consolas, como se mencionaba líneas arriba; mientras que, a causa de las bajas ventas de GameCube, Nintendo replanteó completamente su estrategia, lo que daría a lugar a la Wii, dispositivo que se alejaba de los consumidores ‘hardcore’ de videojuegos, para acercarse al público casual.

Final de la consola

La PlayStation 2 gozó de una buena salud, incluso en tiempos en los que su sucesora, PlayStation 3, ya estaba en el mercado y seguiría produciéndose, hasta que el 4 de marzo de 2013 Sony anunció el fin de la producción del dispositivo.

A esas alturas, la compañía japonesa ya había revelado la PlayStation 4, que llegaría a las tiendas en noviembre de ese mismo año.