Este sería el Samsung Galaxy S8, se filtran sus características

De acuerdo a lo informado por el filtrador Evan Blass (a través de Venture Beat), tenemos acceso a los grandes secretos de Samsung en torno a su próximo buque insignia.

Lo primero que podemos decir casi con certeza absoluta es que el dispositivo será presentado el 29 de marzo y que el diseño será el siguiente:

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MA pic.twitter.com/dlusRMX4YH

— Evan Blass (@evleaks) January 26, 2017